L’inchiesta di Giovanna Boursier ricostruirà la storia dell’eredità Agnelli, oggi al centro di uno scontro familiare e giudiziario, per raccontare l’arrivo del nipote dell’avvocato Gianni Agnelli, John Elkann: dal comando dell’ex Fiat alla presidenza di Chrysler/Fca con Sergio Marchionne, fino alla presidenza di Stellantis

Un viaggio in quella che era la principale industria automobilistica italiana, la Fiat, ora di proprietà del gruppo italo-francese Stellantis. Autostop, la quarta inchiesta di 100 minuti, il nuovo programma scritto e condotto da Corrado Formigli e Alberto Nerazzini in onda questa sera alle 21:15 su La 7, parte dalle porte di Torino per raccontare gli ultimi cinquant’anni della storica azienda italiana.

Dalle grandi trasformazioni degli anni Ottanta fino alla crisi degli ultimi anni e degli ultimi giorni, con l’annuncio da parte dell’azienda della chiusura fino al prossimo giugno della carrozzeria di Mirafiori, reparto simbolo dello stabilimento torinese.

Da Gianni Agnelli a John Elkann. Decenni di storia industriale del nostro paese segnati da personalità molto diverse, come ricostruirà un ritratto inedito che l’ingegner Carlo De Benedetti, amministratore delegato della Fiat nel 1976, ha concesso a Boursier.

La storia della Fiat è stato un capitolo del capitalismo familiare italiano, ma a segnare le tappe della storica azienda automobilistica sono state anche personalità scelte al di fuori dell’albero genealogico degli Agnelli. Da Cesare Romiti a Sergio Marchionne, il manager con il maglioncino che da amministratore delegato Fiat è stato l’artefice dell’acquisizione dell’americana Chrysler e della nascita di Fca. Bianca Carretto, storica giornalista del Corriere della Sera che da tutta una vita si occupa di Fiat, affiderà in esclusiva a Boursier aspetti inediti della storia di Marchionne e delle sue intenzioni sul gruppo, aiutando a ricongiungere fili spezzati.

Ma al centro dell’inchiesta ci sarà anche il racconto della dismissione: dalla cassa integrazione a Mirafiori, un tempo la più grande fabbrica di automobili in Europa, alla Magneti Marelli e alla Bertone di Grugliasco, finita in vendita su Immobiliare.it. Con un’intervista all’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, che nelle ultime settimane è finito al centro di uno scontro con sindacati e governo italiano per le voci (smentite da Tavares) sulla possibilità che il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fiat Chrysler e Peugeot lasci l’Italia. Ospite della quarta puntata, infine, il giornalista e scrittore Gad Lerner.

