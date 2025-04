A Porta San Paolo a Roma dietro lo striscione «25 aprile antifascisti sempre» la Brigata Ebraica ha sfilato questa mattina in corteo a Roma. Il corteo è arrivato a piazzale Ostiense, presidiato dalle forze dell'ordine. Dall'altro lato si tiene un presidio pro Palestina con alcune centinaia di persone. Prima sono state deposte le corone d'alloro per i caduti: presenti le autorità della Comunità ebraica, con Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, il rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni, il presidente della Cer Victor Fadlun. Il corteo della Brigata Ebraica si scioglierà all'altezza degli archi in via Nicola Zabaglia.

"Oggi celebriamo la Liberazione e poi la Costituzione, i valori costituzionali: questi valori e questi principi non solo li celebriamo, ma non li dobbiamo abusare. Non dobbiamo dare a nessuno legittimazione per accusare e far sì che avallando princìpi, usandoli, possa accadere quello che vediamo dall'altra parte della piazza". Ha detto Noemi Di Segni riferendosi al presidi di pro-pal. "In nome della libertà non si può manifestare odio, in nome delle libertà non si possono scrivere persecuzioni nuove, in nome delle libertà costituzionali non si può insegnare l'odio a chiunque e ovunque".