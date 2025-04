Ottant’anni dopo quel 25 aprile del 1945, i principi fondanti su cui è stata costruita la nostra impalcatura istituzionale sono in pericolo. La direzione esplicita che hanno intrapreso Meloni, Salvini e i loro alleati è quella delle democrature, che stanno allargando la loro sfera d’influenza non solo in Europa, ma anche nei sistemi politici che sono stati per decenni modelli di democrazie liberali

Tutto Domani in un solo abbonamento. Approfondimenti, inchieste, analisi e opinioni autorevoli a poco più di 1,50 € a settimana. Abbonati ora per un anno.

Il governo di Giorgia Meloni ordina per iscritto che l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal regime nazifascista sia festeggiato, a causa della morte di papa Francesco, “con sobrietà”. Una richiesta bislacca e pretestuosa che lo stesso pontefice degli ultimi – che era tutto tranne che sobrio – avrebbe respinto con fermezza, visto il peso dei valori in gioco nella giornata che oggi ricorda (e rilancia) gli ideali della Resistenza.

La Liberazione non è una banale ricorrenza, ma rappresenta per un pezzo largo di italiani la tensione immanente di quelle virtù democratiche che hanno permesso a questo paese di tornare dalla parte giusta della storia, dopo che i progenitori politici della destra che guida Palazzo Chigi avevano macchiato d’infamia l’Italia.

Prima eliminando la sovranità popolare, poi alleandosi con la Germania hitleriana ed entrando in guerra, infine partecipando all’Olocausto degli ebrei e allo sterminio di rom, omosessuali e dissidenti politici. La battaglia per la Liberazione grazie a cui alleati, partigiani e forze comuniste e cattoliche hanno sconfitto il regime di Benito Mussolini ricostruendo una democrazia parlamentare basata sulla Costituzione non è stata affatto, né poteva essere, “sobria”. E la festa che ne è seguita è stata giustamente sfrenata, smodata, perché nulla inebria più della libertà riconquistata.

Ottant’anni dopo quel 25 aprile del 1945, i principi fondanti su cui è stata costruita la nostra impalcatura istituzionale sono in pericolo. Domani lo denuncia da tempo, da quando l’esecutivo ha cominciato a smontare pezzo per pezzo i cardini del liberalismo e dell’egualitarismo. Attraverso l’umiliazione del parlamento, il picconamento della separazione dei poteri, il tentativo di sottomettere la magistratura.

Per tacere del disprezzo per la stampa che osa criticare (ne è rimasta poca, sottoposta all’olio di ricino di attacchi delegittimanti e querele temerarie) e della limitazione del dissenso attraverso norme illiberali, in primis l’osceno decreto Sicurezza. La direzione esplicita che hanno intrapreso Meloni, Salvini e i loro alleati è quella delle democrature, che stanno allargando la loro sfera d’influenza non solo in Europa, ma anche nei sistemi politici che sono stati per decenni modelli di democrazie liberali, su tutti gli Stati Uniti e Israele.

Il golpista Donald Trump e l’oligarchia capeggiata dai reazionari Elon Musk e JD Vance stanno provando a smantellare i check and balance del sistema americano, che rischia di essere ferito a morte dal nuovo tecno-autoritarismo. Stessa deriva per quella che molti definiscono “l’unica democrazia del Medio Oriente”: oltre ai crimini di guerra per le stragi di Gaza, il premier Netanyahu (sotto processo per corruzione) sta tentando da anni di piegare i poteri dei giudici e della corte costituzionale, per dare all’esecutivo mani libere su temi delicatissimi e divisivi. “Aprile è il più crudele dei mesi”, e in questo 2025 come mai prima.

Festeggiare le Resistenze non è solo un omaggio a chi ci ha permesso di vivere ottanta anni di libertà, ma è un impegno a difendere ogni giorno diritti che per il futuro, anche a breve termine, non sono scontati. Combattendo politicamente coloro che vogliono cancellarli. Non è un abbaiare alla luna: ricordiamoci che chi non si dichiara antifascista è sempre un fascista.

© Riproduzione riservata