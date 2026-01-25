La persona che è sopravvissuta è stata soccorsa da una motonave e portata a Malta. Le autorità de La Valletta hanno confermato la presenza del testimone, secondo cui l’imbarcazione partita venerdì dalla Tunisia si è ribaltata dopo 24 ore di navigazione

false false

Cinquanta persone sono morte nelle acque del Mediterraneo centrale. Se uno dei naufraghi non fosse stato soccorso dalla motonave Star, che lo ha sbarcato a Malta, probabilmente quelle persone partite dalla Tunisia sarebbero scomparse nel nulla: sarebbe stato un naufragio fantasma. «Le autorità hanno confermato che un sopravvissuto è stato portato a Malta», scrive Alarm Phone, l’organizzazione che si occupa di raccogliere e diffondere le richieste di soccorso delle persone in movimento, mettendo a disposizione una linea telefonica.

Il sopravvissuto ha raccontato che almeno 50 persone hanno perso la vita, dopo essere partite dalle coste della Tunisia e aver navigato in mare per 24 ore.

Alarm Phone, da giorni, segnalava di non avere più notizie delle persone partite dalla Tunisia a bordo di tre diverse imbarcazioni. Circa 150 persone. «A causa del maltempo, sono in grave pericolo», aveva avvertito l’organizzazione, lanciando l’allarme di non avere alcun collegamento telefonico con loro: «Nessuna risposta dal loro telefono».

Dalla sera di venerdì anche la Capitaneria di porto di Lampedusa ha perlustrato l’area, dove sarebbe avvenuto il naufragio, senza però alcun esito.

I dati dell’Oim

Ad oggi, l’Organizzazione mondiale per le migrazioni ha registrato almeno 14 persone disperse nel Mediterraneo dall’inizio dell’anno. Nel 2025, secondo i dati dell’agenzia Onu, i morti o dispersi sono stati almeno 1.873 e, dal 2014, ne ha contati 33.362. Sono però numeri al ribasso, che non tengono conto delle tante imbarcazioni che partono dalle coste della Tunisia e della Libia e scompaiono nel nulla.

© Riproduzione riservata