La persona che è sopravvissuta è stata soccorsa da una motonave e portata a Malta. Le autorità de La Valletta hanno confermato la presenza del testimone, secondo cui l’imbarcazione partita venerdì dalla Tunisia si è ribaltata dopo 24 ore di navigazione
Cinquanta persone sono morte nelle acque del Mediterraneo centrale. Se uno dei naufraghi non fosse stato soccorso dalla motonave Star, che lo ha sbarcato a Malta, probabilmente quelle persone partite dalla Tunisia sarebbero scomparse nel nulla: sarebbe stato un naufragio fantasma. «Le autorità hanno confermato che un sopravvissuto è stato portato a Malta», scrive Alarm Phone, l’organizzazione che si occupa di raccogliere e diffondere le richieste di soccorso delle persone in movimento, mettendo a disposizione una linea telefonica.
Il sopravvissuto ha raccontato che almeno 50 persone hanno perso la vita, dopo essere partite dalle coste della Tunisia e aver navigato in mare per 24 ore.
Alarm Phone, da giorni, segnalava di non avere più notizie delle persone partite dalla Tunisia a bordo di tre diverse imbarcazioni. Circa 150 persone. «A causa del maltempo, sono in grave pericolo», aveva avvertito l’organizzazione, lanciando l’allarme di non avere alcun collegamento telefonico con loro: «Nessuna risposta dal loro telefono».
Dalla sera di venerdì anche la Capitaneria di porto di Lampedusa ha perlustrato l’area, dove sarebbe avvenuto il naufragio, senza però alcun esito.
I dati dell’Oim
Ad oggi, l’Organizzazione mondiale per le migrazioni ha registrato almeno 14 persone disperse nel Mediterraneo dall’inizio dell’anno. Nel 2025, secondo i dati dell’agenzia Onu, i morti o dispersi sono stati almeno 1.873 e, dal 2014, ne ha contati 33.362. Sono però numeri al ribasso, che non tengono conto delle tante imbarcazioni che partono dalle coste della Tunisia e della Libia e scompaiono nel nulla.
