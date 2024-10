La nave Libra della Marina militare, con a bordo 16 persone, dopo due giorni di navigazione ha attraccato al porto di Shëngjin, dove è stato costruito uno dei centri previsti dal protocollo Italia-Albania in materia di flussi migratori. Sono cittadini egiziani e bengalesi, due paesi considerati sicuri in base all’ultimo decreto approvato dal governo nel maggio scorso, considerati da un primo screening non in condizioni di vulnerabilità.

Erano arrivati nelle acque italiane a bordo di due imbarcazioni di fortuna, provenienti dalla Libia, da Sabratha e Zuara. C’è poi stata una selezione: chi è stato considerato in condizioni di vulnerabilità è rimasto sull’isola di Lampedusa mentre i sedici uomini sono stati trasferiti sulla Libra per raggiungere l’Albania.

I centri

Nel porto della cittadina albanese a oltre 60 chilometri da Tirana, ha sede la prima struttura gestita dall’Italia. In questo centro avranno luogo l’identificazione, lo screening sanitario e il fotosegnalamento, anche se già a bordo della nave della Marina è stata avviata la verifica dei requisiti richiesti dalle nuove procedure di accoglienza.

Dopo lo screening verranno trasferiti nel paese di Gjadër, situato a circa venti chilometri di distanza, dove è presente un centro di trattenimento per le procedure accelerate di frontiera e un Cpr, una struttura per il rimpatrio, per coloro che non saranno ritenuti idonei a chiedere asilo e saranno poi destinati al rimpatrio nei paesi di origine.

Nel caso specifico, Bangladesh ed Egitto sono stati inseriti nell’elenco dei paesi di origine sicuri, nonostante gli stessi report del ministero degli Esteri evidenzino criticità in alcune aree dei paesi e per alcuni gruppi di persone. Sono 22 i paesi in lista e chi proviene da questi luoghi è soggetto alle procedure accelerate di frontiera.

Significa avere meno garanzie, tempi ristretti e una buona possibilità che la propria domanda di asilo venga rigettata perché, secondo le valutazioni ministeriali, la situazione del paese sarebbe tale da presumere che le richieste di protezione internazionale non siano fondate.

Reazioni

A inizio settimana il governo Meloni aveva annunciato in sordina l’avvio dei centri per i migranti, un progetto politico centrale per l’azione di governo e, secondo l’opposizione, per la sua propaganda. Ma una recente sentenza della Corte di giustizia Ue rischia di mettere in discussione tutto il piano, che prevede il trasferimento di migranti provenienti da paesi sicuri.

Per i giudici europei un paese può essere considerato sicuro solo se lo è nella sua interezza, ma per la maggior parte dei 22 stati designati dal governo questo non accade, perché si escludono determinate categorie di persone o parti di territorio. Per la Corte Ue, non possono essere considerati sicuri, tra gli altri, l’Egitto, il Bangladesh, la Nigeria.

«Ricordiamo che l’Albania è un paese candidato a far parte dell'Ue» e che i centri saranno «uno strumento per contrastare i trafficanti di esseri umani», ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. «È una scelta concreta e coraggiosa che raccoglie tanti consensi in tutta l'Ue. Mi pare una polemica fuori luogo quella delle opposizioni», ha affermato.

Tra le opposizioni a criticare il progetto Albania ci ha pensato anche la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. «La prima nave della marina è partita per l’Albania con 16 migranti a bordo. Meloni dica quanto costa quel viaggio. Quegli 800 milioni si potevano mettere sulla sanità pubblica per accorciare le liste di attesa, invece li buttano per deportare migranti calpestandone i diritti, nonostante sia uscita la settimana scorsa una sentenza della Corte di giustizia europea che fa scricchiolare l'intero accordo Albania», ha detto in un’intervista al Corriere della Sera.

