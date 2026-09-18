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Alessandro Di Battista è uscito dal policlinico Gemelli. Lo annuncia su lui stesso sui social, attraverso il post di una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe.

«Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare», ha scritto nella didascalia del post che in pochi minuti si è riempito di messaggi di affetto e vicinanza.

Nella fotografia si vede Di Battista sul divano di casa, con i capelli rasati e un sorriso un po' sofferto ma eloquente.

Il malore e il ricovero a Cuba

Alessandro Di Battista si è sentito male il 28 agosto a Cuba, dove si trovava per un reportage. Dopo forti dolori alla testa è stato ricoverato prima all’ospedale di Santa Clara e poi trasferito all’Avana. Il 5 settembre è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza all’ospedale Hermanos Ameijeiras ed è rimasto per alcuni giorni in terapia intensiva. Quando le condizioni hanno consentito il trasferimento, il 12 settembre è rientrato a Roma con un’aeroambulanza ed è stato ricoverato al Policlinico Gemelli.

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