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Una mail anonima non può provocare la chiusura delle scuole. È il senso della direttiva inviata dal ministro degli Interni Matteo Piantedosi a prefetti, questori e vertici delle forze dell’ordine. Un provvedimento assunto dopo due giorni da dimenticare per le scuole italiane. In particolare quello di mercoledì 11, quando un allarme bomba arrivato con una mail anonima ha scatenato il caos, con la chiusura di migliaia di scuole e le verifiche delle forze dell’ordine in tutti i plessi coinvolti.

«È da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale, risultando costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari».

«Ciò, salvo che emergano specifici e ulteriori elementi di rischio – si legge nel documento – come, a titolo meramente esemplificativo, il rinvenimento di oggetti sospetti, la rilevazione, anche mediante impianti di videosorveglianza, di anomalie che possano essere ragionevolmente collegate alla minaccia, l'esistenza di precedenti episodi, segnalazioni o elementi informativi che facciano emergere una situazione di rischio riferibile allo specifico obiettivo, nonché la presenza di ulteriori circostanze concrete che rendano necessario un innalzamento delle misure di protezione».

«La possibilità di indirizzare simultaneamente messaggi minatori a un numero elevato di destinatari può determinare, anche in assenza di un pericolo effettivo, conseguenze particolarmente rilevanti sull'ordine e la sicurezza pubblica, provocando evacuazioni, interruzioni di servizi, disagi alla popolazione e un significativo impegno di risorse delle forze di polizia e degli organismi di soccorso. Il fenomeno assume particolare rilievo quando le minacce, per il loro carattere seriale e per l'ampiezza della diffusione, appaiono dirette a generare allarme sociale e a compromettere il regolare svolgimento delle attività collettive, fermo restando che, ricorrendone i presupposti, integrano il reato di procurato allarme, previsto dall'articolo 658 del Codice penale, nonché le ulteriori fattispecie di reato eventualmente configurabili».

«Occorre evitare – raccomanda il ministro – che il ricorso sistematico a comunicazioni minatorie, anche manifestamente generiche, possa tradursi in uno strumento capace di provocare la paralisi di scuole, uffici, infrastrutture e servizi essenziali».

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