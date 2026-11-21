L’amministrazione Trump invita a prestare attenzione perché i gruppi terroristici starebbero tentando di mobilitare i propri simpatizzanti. Non vengono segnalate minacce concrete ma narrazioni e messaggi diffusi online e il precedente del tentativo di dirottamento partito dall’equipaggio. Da qui l’allerta al settore

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L’avviso è arrivato congiuntamente dall’Fbi (il Federal Bureau of Investigation), dal dipartimento di Sicurezza interna (la Homeland Security) e dall’amministrazione per la Sicurezza dei trasporti (Tsa). Giovedì le compagnie aeree, che si tratti di voli civili o di trasporti commerciali, così come gli aeroporti, sono stati allertati «per i messaggi online legati ad al Qaeda nei quali si lodano i tentativi di disturbare il traffico aereo e si esortano i propri sostenitori a replicare tali attacchi contro obiettivi considerati americani, israeliani e di altro tipo».

La advisory di agenzie e amministrazione Trump continua a non fornire risposte sulla natura dei disagi vissuti negli scorsi giorni dagli americani, compreso un blocco totale dei decolli imposto nella nostra notte di venerdì 13 novembre, che le autorità hanno derubricato a questioni di manutenzione del sistema. Nel giorno dello stop totale (che gli americani in precedenza avevano vissuto soltanto nel 2001 dopo l’attacco alle Torri gemelle) il segretario ai Trasporti Sean Duffy aveva detto in conferenza stampa che era ancora da determinare cosa avesse innescato il blocco, ma che la necessità di ammodernare «cavi in rame» poteva aiutare a ricostruire la catena di eventi. «Un nostro contractor stava facendo manutenzione di routine sul sistema di telecomunicazione», aveva spiegato il rappresentante dell’amministrazione Trump quel giorno.

Oltre allo stop ai voli c’è stato il blackout di Microsoft e, ancor più notevolmente perché si tratta della sicurezza dello Stato, si è verificato negli scorsi giorni anche un blocco della rete interna che la National Security Agency usa per trasmettere documenti riservati; la NsaNet è stata pienamente ripristinata soltanto ieri. La nota arrivata giovedì alle compagnie aeree si innesta in questo contesto e tuttavia non lo spiega: l’advisory non dice che ci sarebbe al Qaeda dietro questi episodi, ma avverte semmai che la rete terroristica starebbe cercando di approfittare del contesto per fomentare i suoi supporter. In questo contesto, la divulgazione dell’allarme rischia di contribuire ad alimentare questo rischio.

La ratio dell’advisory è quella di chiedere a compagnie e aeroporti di vigilare con ancor più attenzione sulla messa in atto delle misure di sicurezza, anche quelle interne alle compagnie stesse. Il riferimento è a possibili deviazioni all’interno del personale stesso, e allude in questo caso non tanto ai blackout di questi giorni ma a quanto è avvenuto sul volo Flydubai 1073 a fine settembre. In quel caso, stando alle ricostruzioni, sarebbe stato un membro dell’equipaggio stesso a provocare la discesa che sarebbe stata letale se i passeggeri assieme al resto dell’equipaggio non fossero riusciti a impedire lo schianto al suolo.

Proprio a Flydubai farebbero riferimento, secondo le agenzie Usa, i «multipli messaggi» che incoraggerebbero «dirottamenti e attacchi analoghi contro quelli che vengono percepiti come interessi Usa, israeliani ed ebraici». Sempre queste «ripetute narrazioni incoraggiano i supporter a sfruttare gli accessi, evadere misure di sicurezza e condurre attacchi usando voli commerciali», dice la nota, che tuttavia non fa riferimento a una specifica minaccia concreta.

Negli scorsi giorni il capo del Mossad, fidato di Netanyahu, si era recato a Washington per vedere il direttore della Cia John Ratcliffe, e volare poi in Florida per incontrare Steve Witkoff di ritorno dalla sua missione “russa”.

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