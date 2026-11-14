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La revoca del blocco nazionale dei decolli negli Stati Uniti non ha riportato la tranquillità, né sul fronte della mobilità se su quello della sicurezza. Dalla California a New York, molti americani si sono svegliati pensando a come affrontare un eventuale nuovo blackout delle comunicazioni e delle reti Wi-Fi. Batterie di scorta per le vecchie radioline, una mappa delle ultime cabine telefoniche rimaste in città e contanti da tenere a portata di mano.

Il segretario ai Trasporti Sean Duffy nell’ultima conferenza stampa ha escluso l'ipotesi di un attacco informatico. A paralizzare il traffico aereo, con oltre quindicimila voli tra cancellati e in ritardo venerdì e più di quattromila annullati sabato 14 novembre, sarebbe stato un guasto tecnico durante un intervento di manutenzione in una struttura periferica della Federal Aviation Administration (FAA), l’agenzia federale per l’aviazione civile, dove si stavano sostituendo vecchi cavi in rame con la fibra ottica, dunque nessun coinvolgimento dell’intelligenza artificiale. «Per un errore dell'azienda appaltatrice o un componente difettoso», ha spiegato Duffy, un router avrebbe cominciato a sovraccaricare gli altri router del sistema di controllo del traffico aereo, mandando in crisi le comunicazioni con gli aerei e i sistemi radar. Secondo la Cbs, la colpa sarebbe stata di un software da aggiornare: «Un aggiornamento della rete di comunicazione privata che collega il sistema di controllo del traffico aereo americano ha causato il riavvio del sistema che è andato in blocco» e da qui sarebbe derivata l’interruzione delle comunicazioni.

Anche il segretario alla Sicurezza interna Markwayne Mullin ha cercato di tranquillizzare gli americani, ripetendo che non si trattava di «un altro 11 settembre».

Giovedì, poi, un altro guasto ha mandato in tilt Outlook e altri servizi Microsoft, così si è diffusa in molti animi la sensazione che, pur non essendoci collegamento tra i due episodi, quanto accaduto venerdì possa non restare un caso isolato e che nuove interruzioni, anche di natura diversa, siano dietro l’angolo. Del resto che le anomalie informatiche siano dietro l’angolo si è visto anche in Italia: all’indomani del blocco di Microsoft sui profili di molti politici, tra cui il vicepremier Matteo Salvini, sono comparsi commenti di profili sospetti che hanno scritto di non poter eseguire il comando che gli è stato richiesto e venendo così allo scoperto come bot.

In Usa, intanto, migliaia di passeggeri sono rimasti ammassati per ore negli aeroporti, altri bloccati in città lontane da casa, in attesa di poter ripartire. Il traffico aereo, intanto, anche è stato rallentato ma è ripreso e oggi la situazione dovrebbe normalizzarsi, anche se con molti problemi organizzativi. Le compagnie devono fare i conti con migliaia di passeggeri rimasti a terra, da ricollocare su altri voli, e con la necessità di riorganizzare i turni di piloti e assistenti di volo.

strutture obsolete

I dettagli forniti da Duffy non hanno comunque spento la polemica sulle infrastrutture obsolete che regolano il traffico aereo. Il segretario ai Trasporti ha ricordato che si batte da tempo per ammodernarle. Per l’opinione pubblica, però, la gravità del problema è diventata evidente solo ora che l’America intera è rimasta a terra per qualche ora.

«Utilizziamo ancora le stesse apparecchiature degli anni Ottanta e Novanta. È incomprensibile che non disponiamo degli strumenti che la tecnologia di oggi potrebbe offrirci», ha denunciato alla CNN Ben Sliney, ex responsabile delle operazioni nazionali della FAA, l’uomo che l’11 settembre ordinò a tutti gli aerei in volo di atterrare. Sabato Duffy ha ribadito che quello americano è «il sistema aereo più sicuro al mondo» e ha puntato il dito contro il Congresso, accusando democratici e repubblicani di aver trascurato per decenni l’ammodernamento delle infrastrutture. «È una questione americana. Dateci i soldi per sistemarlo», ha incalzato. Per scongiurare nuove paralisi ha chiesto 50 miliardi di dollari, dopo i 12,5 miliardi già approvati dal Congresso nel 2025 su richiesta di Trump, sollecitando nuovi fondi entro dicembre. E ha ribadito più volte che la sicurezza avrà sempre la precedenza su qualsiasi disagio, pur riconoscendo che nel fine settimana migliaia di americani saranno costretti a rinunciare a matrimoni, feste di compleanno e viaggi di lavoro.

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