Il 74 enne si sarebbe calato dal balcone con un'imbracatura, eludendo la sorveglianza della polizia e il braccialetto elettronico. Condannato a 27 anni per il sequestro dell'imprenditore Pietro Costa, era stato arrestato nel 2024 dopo decenni di latitanza

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L'ex esponente delle Brigate Rosse Leonardo Bertulazzi, 74 anni, è fuggito dall'appartamento di Buenos Aires in cui si trovava agli arresti domiciliari, mentre le autorità argentine stavano organizzando la sua estradizione in Italia.

Secondo quanto riferito dal quotidiano argentino Infobae, Bertulazzi si sarebbe calato dal balcone del suo appartamento nel quartiere di San Telmo utilizzando un’imbracatura, per poi raggiungere un terreno abbandonato vicino all'edificio. La fuga sarebbe stata scoperta durante il cambio di turno degli agenti della polizia incaricati di sorvegliarlo. E sarebbe avvenuta nonostante l'ex brigatista indossasse un braccialetto elettronico.

Bertulazzi deve scontare una condanna a 27 anni di carcere per sequestro di persona, associazione sovversiva e banda armata. Negli anni Settanta faceva parte della colonna genovese delle Brigate Rosse e partecipò al sequestro dell'imprenditore Pietro Costa, rapito nel gennaio 1977 e liberato dopo il pagamento di un riscatto. Secondo le ricostruzioni, una parte del denaro sarebbe stata utilizzata dalle Br per acquistare l'appartamento di via Montalcini, a Roma, dove nel 1978 venne tenuto prigioniero Aldo Moro.

Latitante dal 1980, Bertulazzi era stato arrestato una prima volta in Argentina nei primi anni Duemila. Poi, nel 2004, aveva ottenuto lo status di rifugiato politico. La protezione, però, gli era stata revocata nel 2024, quando è stato nuovamente arrestato. Nel luglio 2025 la Corte suprema argentina aveva confermato la possibilità di estradarlo. Nei giorni scorsi la giustizia aveva respinto anche l'ultimo ricorso presentato dalla difesa per motivi di salute. Secondo il suo avvocato Rodolfo Yanzon ha dichiarato all’Ansa, l'Interpol era già pronta a trasferirlo in Italia.

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