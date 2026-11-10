Tra gli arrestati c’è l’ex sottosegretario nel secondo governo Prodi, e braccio destro di Vincenzo De Luca, l’attuale sindaco di Salerno lo aveva nominato a capo di Soresa. La figlia, non coinvolta, era candidata alle scorse regionali nelle liste a sostegno di Fico presidente

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Il presidente della regione Campania, Roberto Fico, ha detto che su Soresa ci vuole discontinuità. Ha aspettato l’arresto del numero uno, Tommaso Casillo, per scoprire l’esigenza di rinnovare la rete di potere che, in questi anni, si è consolidata attorno a Vincenzo De Luca, ora sindaco di Salerno.

Soresa è la centrale acquisti del settore sanitario, nata per ripianare il debito maturato e razionalizzare la spesa sanitaria. Casillo era stato nominato nel 2022 da De Luca, ora è finito in carcere accusato di corruzione insieme ad altre otto persone, per altri quattro indagati sono scattati i domiciliari.

L’inchiesta condotta dalla procura di Napoli incrocia due filoni d’indagine. Il primo relativo ai condizionamenti esercitati dal clan di camorra Veneruso, in questo ambito sarebbe emerso un meccanismo di false fatturazioni finalizzato alla costituzione di fondi occulti, «con rapporti tra gli esponenti camorristici, pubblici funzionari e imprenditori operanti nei settori ambientale e sanitario, i quali avrebbero beneficiato dell'influenza del sodalizio, contribuendo in cambio al suo sostentamento», si legge nella nota della procura.

In un ambito diverso, poi, inerente al settore sanitario regionale, sarebbero emersi accordi illeciti volti a favorire determinate imprese, nell'ambito di una gara per il noleggio di barelle e nell'affidamento di servizi. Ambito nel quale, per corruzione, è stato arrestato Tommaso Casillo. Avrebbe incassato una tangente da 100 mila euro per favorire un’impresa interessata a una gara per le barelle e altri 20 per una gara nel settore dei rifiuti.

La figlia Rossella, estranea all’indagine, è stata candidata alle ultime regionali nella lista A testa alta, ispirata da De Luca, a sostegno di Fico presidente. Per promuovere la sua candidatura era sceso in campo anche un prete con tanto di comizio e benedizione come raccontato da Domani. Casillo è sposata con il nipote del noto boss, Pasquale Scotti, detto ‘o colier.

Nelle carte dell’inchiesta gli imprenditori, finiti in carcere, parlano proprio delle regionali. «Nella parte finale di questa conversazione, Langella Marco si sarebbe anche compiaciuto per avere consentito a Casillo Rossella (figlia di Casillo Tommaso) (...) di ottenere 448 preferenze nella tornata elettorale regionale a Volla», si legge nell’ordinanza di arresto.

Tra gli indagati c’è anche Teresa Manzo, ex deputata del Movimento 5 Stelle, che avrebbe approfittato del suo status di parlamentare, in particolare numero due della commissione di controllo sull’attività degli enti gestori, favorendo la nomina di Dario Vicedomini a commissario coordinatore del "Centro unico di servizi per le cooperative”. In cambio Vicedomini ha assunto il marito di Manzo, Alessandro Martino.

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