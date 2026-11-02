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Sarebbe arrivato il momento anche per l’Italia di fare i conti con gli attacchi informatici ai sistemi di refrigerazione dei supermercati che nelle ultime settimane, anche ieri, hanno colpito diversi Paesi europei. In Sicilia, almeno quattro punti vendita Coop avrebbero registrato anomalie che hanno provocato il surriscaldamento dei banchi frigoriferi e il deterioramento degli alimenti.

«In alcuni punti vendita Coop, almeno tre a Catania e uno a Palermo, si sono verificati attacchi hacker ai sistemi di refrigerazione dei banchi alimentari», ha fatto sapere Giuseppe Spadaro, direttore generale del gruppo Radenza, che gestisce supermercati a marchio Coop nell'isola. Secondo Spadaro, i parametri della temperatura sono stati modificati, compromettendo la conservazione dei prodotti ma sono da chiarire l'origine degli attacchi e gli eventuali collegamenti con quanto accaduto nel resto d'Europa.

Le segnalazioni, però, non riguardano soltanto la Sicilia. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Acn, ha fatto sapere di aver ricevuto una notifica di incidente informatico da un’azienda toscana attiva nella ristorazione collettiva e di aver individuato anche un altro attacco ai danni di un'impresa emiliana produttrice di surgelati.

Di fronte alla nuova ondata di incidenti, l'Acn ha intensificato il monitoraggio della filiera alimentare italiana e ha chiesto agli operatori della grande distribuzione, della logistica alimentare, della refrigerazione industriale e alle società di manutenzione di adottare con la massima urgenza le misure di sicurezza già raccomandate il 13 ottobre, dopo che c’era già stato un primo attacco ai congelatori dei supermercati francesi. Per domani – puntualizza sempre l’Anc - è stato anche convocato un incontro con le federazioni di settore e le principali aziende della grande distribuzione nazionale, con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e coordinare la risposta alla minaccia. Il rischio riguarda soprattutto gli impianti frigoriferi gestiti attraverso sistemi informatici accessibili da remoto. Una riunione coordinata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano per fare il punto sull'ondata di attacchi hacker si terrà a Palazzo Chigi. Anche il Copasir sarebbe pronto a chiedere informazioni al governo.

«Siamo tranquilli ma preparati, gli investimenti sono stati fatti. E stiamo attenti anche a che non si diffonda un eccessivo allarmismo», dice invece Carlo Buttarelli presidente di Federdistribuzione, l'associazione che riunisce la grandi imprese della Gdo in Italia. Per Buttarelli le aziende non hanno segnalato nessun problema sui sistemi di refrigerazione: «Dalle notizie degli attacchi in Francia l'attenzione è molto alta. Le nostre imprese hanno investito molto in cybersicurezza e ci sembra dai casi verificatisi che ci siano stati anche dei casi di scarso adeguamento dei software sui quali noi abbiamo svolto un'accurata verifica. Faremo un punto con l’Agenzia nazionale della cybersicurezza».

Secondo quanto ricostruito dall'Acn, infatti, per gli episodi francesi degli scorsi giorni gli aggressori avrebbero sfruttato apparecchiature obsolete, interfacce di controllo esposte su Internet e sistemi di autenticazione inadeguati per attivare a distanza i cicli di sbrinamento e modificare le impostazioni degli impianti in modo che l’interruzione della catena del freddo ha provocato il deterioramento degli alimenti e ingenti perdite economiche. Così per prevenire episodi analoghi, l'Agenzia raccomanda di proteggere gli accessi da remoto, isolare i sistemi di controllo dalle reti aziendali e aggiornare o sostituire i dispositivi non più supportati dai produttori.

L'allerta in Italia è arrivata dopo gli incidenti registrati nella notte tra l’1 e il 2 novembre, in diversi Paesi europei. Tra questi Belgio, Lussemburgo, Svezia, Irlanda, Estonia, Paesi Bassi e in Finlandia dove oltre cento punti vendita avrebbero riscontrato problemi ai sistemi di refrigerazione. In alcuni supermercati svedesi, ad esempio, le temperature dei congelatori hanno raggiunto i 50 gradi, costringendo i gestori a buttare via grandi quantità di prodotti freschi e surgelati. Episodi analoghi avevano già colpito centinaia di supermercati francesi il 12 ottobre. Il commissario europeo per l'Agricoltura e l'alimentazione, Christophe Hansen, ha definito gli attacchi «un tentativo deliberato di interrompere la nostra catena di approvvigionamento alimentare e minare la fiducia dei consumatori», pur precisando che la sicurezza alimentare dell'Unione europea non è a rischio.

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