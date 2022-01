«Era già intubata e in condizioni disperate, con insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali». È deceduta a poche ore dall’arrivo al Bambino Gesù, dopo un viaggio disperato dalla Calabria

Una bambina di due anni è morta a causa del Covid-19 poche ore dopo essere arrivata all’ospedale Bambino Gesù di Roma, nella tarda serata di sabato 29 gennaio. Era stata trasportata d’urgenza in aereo dalla Calabria.

I soccorsi in Calabria

La bambina era originaria di Mesoraca, in provincia di Crotone. Venerdì sera, i genitori si erano rivolti al 118 di Campizzi, perché la piccola aveva febbre e sintomi respiratori. Constatata la positività al Covid-19, la bambina era stata trasportata all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, poi il trasferimento nel reparto di rianimazione per ventilarla artificialmente.

Il trasporto d’urgenza a Roma

La criticità del quadro clinico ha portato alla decisione di un trasferimento della bambina all’ospedale Bambino Gesù di Roma. La prefettura di Catanzaro ha chiesto il trasporto d’urgenza in aereo.

Dopo il coordinamento con Itapecc, l’Italian Patient Evacuation Coordination Cell (Itapecc) del Comando operativo di vertice interforze (Covi), che fornisce consulenza sulla trasportabilità dei pazienti, è arrivato l'ordine di decollo da parte della Sala situazioni del comando della squadra aerea ad uno degli equipaggi dell'Aeronautica militare.

L’arrivo al Bambino Gesù

La piccola ha viaggiato in un’ambulanza imbarcata nel C-130J della 46esima Brigata aerea di Pisa, intubata e monitorata dai medici. L’aereo è atterrato a Ciampino, da lì ha raggiunto l’ospedale romano.

Poche ore dopo l’arrivo al Bambino Gesù, Ginevra è morta, perché le sue funzioni vitali erano troppo compromesse. Lo hanno spiegato in una nota congiunta l’Unità di crisi Covid della regione Lazio e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

«È deceduta purtroppo nella tarda serata di ieri all’ospedale pediatrico Bambino Gesù la bimba di due anni positiva Covid giunta nel pomeriggio con volo militare dall'ospedale di Catanzaro. La paziente era arrivata già intubata e in condizioni disperate, con insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali. Nonostante tutti i tentativi dei sanitari, la bambina è deceduta poche ore dopo l'arrivo in ospedale. Ai familiari della bambina va il più profondo sentimento di cordoglio e vicinanza».

Lutto cittadino a Mesoraca

Il comune di Mesoraca, ha dedicato alla piccola Ginevra e ai suoi genitori un post su Facebook. Un ricordo per la «piccola creatura di appena due anni, bella, raggiante e dal sorriso meraviglioso» insieme al cordoglio da parte del sindaco, dell’amministrazione e del Consiglio comunale per «il dolore che ha colpito la famiglia». Lutto cittadino per il giorno del funerale.

© Riproduzione riservata