Una nuova misura tampone che riguarda il gasolio, carburante che utilizzano soprattutto gli autotrasportatori che nelle ultime settimane hanno protestato chiudendo tratti di autostrada e lasciando a secco i supermercati del sud Italia. La misura è finanziata con l’extragettito dell’Iva a settembre

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Il governo decide un nuovo taglio delle accise sul gasolio. Un decreto interministeriale del ministero dell’Economia e di quello dell’Ambiente, pubblicato in Gazzetta ufficiale, reintroduce per il periodo dal 28 ottobre al 7 novembre uno sconto di 4,9 centesimi al litro, Iva compresa.

L'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio, usato come carburante, si legge, «è rideterminata nella misura di 632,90 euro per mille litri». La misura viene finanziata con 38,7 milioni derivanti dall'extragettito Iva di settembre.

Grandi ritorni

Non è la prima volta che l’esecutivo propone questo genere di misura: la prima volta, il ritocco sulle accise relative al gasolio è arrivato a fine marzo ed è stato riproposto anche fino al 5 ottobre. Complessivamente, è costata 2,7 miliardi di euro.

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