Il governo decide un nuovo taglio delle accise sul gasolio. Un decreto interministeriale del ministero dell’Economia e di quello dell’Ambiente, pubblicato in Gazzetta ufficiale, reintroduce per il periodo dal 28 ottobre al 7 novembre uno sconto di 4,9 centesimi al litro, Iva compresa.

Commenti

Come affrontare i problemi strutturali dell’autotrasporto italiano

Marco Pontiresponsabile BRT Onlus
Come affrontare i problemi strutturali dell’autotrasporto italiano
Come affrontare i problemi strutturali dell’autotrasporto italiano

L'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio, usato come carburante, si legge, «è rideterminata nella misura di 632,90 euro per mille litri». La misura viene finanziata con 38,7 milioni derivanti dall'extragettito Iva di settembre.

Italia

Ai tir poche risorse e in ritardo: Meloni tampona l’emergenza

Giulia Merlo
Ai tir poche risorse e in ritardo: Meloni tampona l’emergenza
Ai tir poche risorse e in ritardo: Meloni tampona l’emergenza

Grandi ritorni

Non è la prima volta che l’esecutivo propone questo genere di misura: la prima volta, il ritocco sulle accise relative al gasolio è arrivato a fine marzo ed è stato riproposto anche fino al 5 ottobre. Complessivamente, è costata 2,7 miliardi di euro. 

© Riproduzione riservata