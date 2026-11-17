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Confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro la condanna in primo grado a 16 anni per Isabella Internò, imputata per l'omicidio dell'ex fidanzato, il calciatore del Cosenza Denis Bergamini, deceduto il 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico.

La Procura generale aveva chiesto la condanna dell'ex fidanzata di Denis aumentando la pena a 23 anni di reclusione. Nel corso delle loro arringhe, l'avvocato Angelo Pugliese e il collega Cataldo Intrieri (che difendono Internò) hanno ribadito che tutto il processo è stata una «bufala» e che si è trattato, comunque, di un «processo tossico» per questo motivo quella sentenza di primo grado «va rasa al suolo».

Lo scorso settembre la Procura di Castrovillari ha chiuso le indagini nei confronti di un altro indagato, Roberto Internò, cugino di Isabella. Secondo gli inquirenti, la vittima sarebbe stata narcotizzata e poi uccisa «asfissiandolo meccanicamente mediante uno strumento "soft" e ponendolo, già cadavere o in limine vitae, allo scopo che venisse investito da mezzi in transito, sulla strada Ss 106, direzione Taranto, all'altezza del Km 401 circa, del comune di Roseto Capo Spulico».

«Tranquillissima», ha detto Internò poco dopo l'inizio della riunione in camera di consiglio della Corte d'Assise di appello di Catanzaro.

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