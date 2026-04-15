Il libro

Chemsex e mascolinità tossica: anatomia di una crisi invisibile

Simone Alliva
15 aprile 2026 • 21:02Aggiornato, 15 aprile 2026 • 21:04

Vertigine-Chemsex e Mascolinità Tossica: la generazione invisibile (Fandango Libri) è un viaggio. Un reportage nelle notti e dentro la notte di una generazione soffocata dalle aspettative e dall’omofobia sociale e interiorizzata.

Questo è un libro che arriva da un mondo che non c’è. Sommerso. Invisibile solo perché abbiamo deciso di non guardarlo, non vogliamo. Basterebbe invece mettere da parte il bisogno di decoro, pregiudizio, paura per capire che nella generazione omosessuale maschile qualcosa si è rotto. Il baratro, l’esperienza dell’abisso in terra è proprio in mezzo a noi. Nella comunità gay chi muore, muore di nascosto. Se chiedi, è un infarto. «È morto nel sonno», ti rispondono. Lo fanno con fastidio. Nessuno vu

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Simone Alliva
Simone Alliva
Simone Alliva

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.