Chemsex e mascolinità tossica: anatomia di una crisi invisibile

Vertigine-Chemsex e Mascolinità Tossica: la generazione invisibile (Fandango Libri) è un viaggio. Un reportage nelle notti e dentro la notte di una generazione soffocata dalle aspettative e dall’omofobia sociale e interiorizzata.

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Questo è un libro che arriva da un mondo che non c’è. Sommerso. Invisibile solo perché abbiamo deciso di non guardarlo, non vogliamo. Basterebbe invece mettere da parte il bisogno di decoro, pregiudizio, paura per capire che nella generazione omosessuale maschile qualcosa si è rotto. Il baratro, l’esperienza dell’abisso in terra è proprio in mezzo a noi. Nella comunità gay chi muore, muore di nascosto. Se chiedi, è un infarto. «È morto nel sonno», ti rispondono. Lo fanno con fastidio. Nessuno vu