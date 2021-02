Il presidente del Consiglio superiore di sanità a SkyTg24: «I dati si riferiscono a un uso costante, tra la prima e la seconda vaccinazione, dello stesso tipo di vaccino. Esplorare situazioni alternative mi sembra significativamente aleatorio. Non dico che non possa funzionare, però starei su una strada solida e consolidata». E sulle dosi in arrivo in Italia rassicura: «Entro giugno almeno 20 milioni di vaccinati»