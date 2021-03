In base al piano nazionale di vaccinazione contro il Covid-19 , tutte le regioni si trovano attualmente nella seconda fase, che includono le categorie over 80, persone fragili e con disabilità, personale scolastico e universitario e forze dell'ordine. Stando ai dati pubblicati dal ministero della Salute, solo il Piemonte non ha ancora vaccinato nessun componente dell'ultima categoria citata.

I vaccini utilizzati sono: Pfizer e Moderna per gli over 80 e le persone a rischio; AstraZeneca per tutti gli altri. Di seguito l'andamento delle vaccinazioni in base al numero di vaccini già somministrati, indicato sul sito del ministero della Salute. I prossimi aggiornamenti verranno inseriti sulla base del nuovo piano vaccinale voluto dal governo di Mario Draghi, già in via di approvazione.

Lombardia

Dal 3 marzo sono state aperte le prenotazioni per il personale scolastico, docente e non docente, fino ai 65 anni. Prossimamente verranno vaccinate le persone estremamente vulnerabili, affette da patologie o disabilità che comportano un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di Covid-19.

Dal 18 febbraio è iniziata la somministrazione dei vaccini a persone di età uguale o superiore a 80 anni. La prenotazione per gli stessi era iniziata il 15 febbraio attraverso la piattaforma Aria, oppure rivolgendosi al proprio medico curante o in farmacia. Le persone appartenenti a questa categoria: 730mila.

Il 10 febbraio è partita la fase rivolta alle categorie sanitarie rimaste escluse nella fase 1 (farmacisti, odontoiatri, medici veterinari, professioni infermieristiche, professione ostetrica, psicologi, biologi, ecc.). La fase 1 è partita il 27 dicembre e ha riguardato gli operatori sanitari e sociosanitari e gli ospiti delle Rsa, soggetti ad alto rischio di malattia grave a causa dell'età avanzata e della presenza di molteplici patologie.

Lazio

Attualmente è in corso la vaccinazione degli over 80: il termine previsto per aprile. Per i soggetti estremamente vulnerabili sono in corso tre modalità di vaccinazione: attraverso le strutture dove sono in carico per le cure e le terapie; attraverso il medico di famiglia, dal 1 marzo; attraverso la prenotazione online, dal 4 marzo.

Dal 5 marzo è iniziata la vaccinazione per la fascia di età compresa tra i 70 e i 79 anni, con prenotazione in ordine di classe d’età. Le prenotazioni delle classi di età compresa tra i 65 e i 64 anni sono sospese, fino a nuova comunicazione, in attesa di una nuova circolare del ministero della Salute.

Sono in corso, inoltre, le vaccinazioni delle categorie prioritarie, esposte a maggior rischio di infezione: personale delle Forze armate e di polizia (dal 15 febbraio), personale dei servizi educativi dell'infanzia, il personale scolastico e delle università (dal 22 febbraio) e, a seguire, toccherà agli istituti penitenziari. La prima fase che includeva operatori sanitari e sociosanitari è terminata ed era partita l’8 febbraio.

Campania

Il 4 marzo sono partire le vaccinazioni del personale scolastico e universitario, e delle forze dell’ordine. Dal 1° febbraio, invece, quelle per gli over 80, che include 320mila persone in totale. Stando al piano di vaccinazione della regione, la Campania ha previsto anche una terza e quarta fase che riguarderà il resto della popolazione in base alla disponibilità delle dosi in futuro.

Emilia-Romagna

Da fine marzo, la regione entrerà nella seconda fase di vaccinazione, che include sei categorie di persone, divise in basse all’eta. La prima categoria, prioritaria rispetto alle altre, coinvolge le persone estremamente vulnerabili, con rischio elevato di sviluppare forme gravi di Covid-19, a partire dai 16 anni di età. Segue la classe di età compresa tra i 79 ei 75 anni, andando in progressione fino al completamento delle categorie previste. Dall’8 marzo sono iniziate le vaccinazioni delle persone disabili, e il personale universitario e scolastico. La regione ha previsto il completamento delle fasi 1 e 2, e l’inizio della fase 3 (tutte le persone rimaste escluse) per l’estate 2021.

Piemonte

Sono state previste quattro fasi di vaccinazione, in base alle quali sarebbe già iniziata anche la terza fase, in cui sono stati inclusi il personale scolastico e universitario, e le forze dell’ordine, ai quali verrà somministrato l’AstraZeneca. Le vaccinazioni sono iniziate l’8 febbraio, ma non risulta vaccinato nessun membro delle forze dell’ordine.

Dal 21 febbraio, si stanno vaccinando gli over 80, con vaccini Pfizer e Moderna. Al termine della categoria, seguiranno gli over 60, il personale universitario e scolastico a rischio e altre persone a rischio. Il personale scolastico di questa categoria, a differenza degli altri, riceverà il vaccino Pfizer o Moderna. La prima fase è stata divisa in due sottofasi. La A, ha riguardato il personale medico e quello delle rsa, e si è conclusa il 21 febbraio; la B terminerà il 15 marzo e sta riguardando le altre professioni sanitarie non incluse nella prima.

Sicilia

Il piano vaccinale della Sicilia coincide con quello del Piemonte e prevede quattro fasi. Sono iniziate le vaccinazioni del personale scolastico e degli over 80 e proseguirà in base alle necessità delle categorie previste, alla classe d’età e, soprattutto, alla disponibilità delle dosi da somministrare.

Veneto

Dall’8 al 14 marzo, riceveranno il vaccino le persone di età compresa tra gli 80 e i 92 anni. Terminata questa fascia di età, verranno vaccinati in ordine i soggetti vulnerabili, il personale scolastico e universitario, e le forze dell’ordine. Sempre entro marzo è previsto il completamento del personale sanitario.

Toscana

Dal 4 marzo, le Aziende sanitarie di riferimento hanno iniziato a contattare le persone estremamente vulnerabili, affette dalle patologie previste dal piano nazionale, e il personale scolastico e delle forze dell'ordine.

Da metà febbraio le persone con più di 80 anni di età sono state contattate dal proprio medico di famiglia, il quale si è occupato di comunicare loro giorno, orario e luogo in cui recarsi per ricevere il vaccino, senza dover passare, quindi, dalla fase di prenotazione. I medici di famiglia, inoltre, si sono occupati di somministrare il vaccino a domicilio, per i soggetti impossibilitati a muoversi.

Dal 9 febbraio sono state aperte le prenotazioni per la vaccinazione anti Covid-19 con AstraZeneca, attualmente disponibile, fino a esaurimento delle dosi, per le seguenti categorie: personale scolastico e universitario, docente e non docente, di ogni ordine e grado; forze armate e di polizia (forze armate, polizia di stato, guardia di finanza, vigili del fuoco, polizia municipale, polizie locali, ecc.); personale degli uffici giudiziari. Tutti, di età compresa i 18 e i 65 anni (nati nel 1956).

Procede regolarmente ed è prossima alla conclusione la vaccinazione per tutti gli operatori sanitari e sociosanitari e del personale delle Rsa. Con le prossime forniture, si apriranno le prenotazioni anche alle altre categorie.



Puglia

È in corso la seconda fase di vaccinazione che coinvolge persone dagli 80 anni in su, operatori scolastici, forze dell’ordine e forze armate. Nella prima fase le vaccinazioni, invece, sono è stato vaccinato il personale che opera in ambito sanitario e sociosanitario di strutture pubbliche e private e gli ospiti delle Rsa.



Liguria

La regione ha disposto un piano di vaccinazione in ordine progressivo per fasce d’età. Si è partiti dagli over 80, seguiti da persone estremamente vulnerabili per patologie pregresse, indicate dal medico di famiglia di ciascuno. Si passerà poi alle persone comprese tra i 79 e i 75 anni, seguite dalle fasce 74-70 anni, meno di 70 anni, tra 69 e 60 anni e si finirà con la 59-55 anni.

Marche

Il 20 febbraio sono iniziate le somministrazioni di vaccino per gli over 80, ancora in corso. Attualmente, sono possibili le prenotazioni per le seguenti categorie:

personale dipendente delle Aziende sanitarie

personale socio-sanitario delle Rsa e delle Residenze protette case di riposo

personale dipendente dell’ospedalità privata operante in regione

medici e pediatri di famiglia ed ai Medici della continuità assistenziale

operatori sanitari libero professionisti o operati in strutture private

volontari operanti nel sistema regionale dell’emergenza territoriale e nei trasporti sanitari

dipendenti delle ditte che operano nell’ambito di servizi appaltati nelle strutture sanitarie

Calabria

Il piano regionale prevede tre fasi come in molte altre regioni italiane. Il 22 febbraio sono iniziate le vaccinazioni dei cittadini over 80, mentre da 10 marzo sono partite quelle del personale scolastico. Molti over 80, in particolare coloro i quali sono impossibilitati a muoversi, sono ancora in attesa del vaccino perché i medici di famiglia non sono ancora in grado di prestare il servizio.

La fase uno comprende il personale medico e sanitario non medico, infermieristico, oss, di strutture ospedaliere pubbliche, private e private accreditate; operatori e ospiti delle Rsa e case per anziani; operatori del servizio 118 ed emergenza. Sono inclusi, inoltre, gli specialisti ambulatoriale e i medici di medicina generale, specializzandi e tirocinanti della facoltà di medicina e chirurgia.

La fase due riguarda i cittadini di età compresa tra i 60 e i 79 anni e i soggetti di età inferiore con situazioni di rischio clinico; i soggetti appartenenti a gruppi sociodemografici a rischio più elevato di malattia o morte;

insegnanti e personale scolastico ad alta priorità. Infine, la fase 3 concluderà la vaccinazione del restante personale scolastico; del personale dei servizi essenziali; della popolazione carceraria e relativo personale; e della popolazione generale di ogni età.

Friuli-Venezia Giulia

Sono in corso le vaccinazioni per il personale delle scuole e i servizi educativi dell'infanzia. Tra il 17 e il 18 febbraio è partita la campagna vaccinale per i cittadini che appartengono alle forze di polizia e alle università, in coordinamento con le prefetture, la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della regione e l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Dal 15 febbraio sono in corso le vaccinazioni per le persone che abbiano compiuto 80 anni. Il 28 dicembre sono state aperte le prenotazioni delle vaccinazioni della prima fase: operatori sanitari, sociosanitari, personale tecnico e amministrativo del Sistema sanitario regionale e delle residenze per gli anziani nonché i loro ospiti.

Abruzzo

Dal 18 gennaio, è stata aperta la piattaforma telematica della regione per la manifestazione di interesse alla vaccinazione anti-Covid-19 per gli ultra 80enni, portatori di disabilità e categorie fragili, in possesso di esenzione per malattia cronica o rara.

Sardegna

La regione ha scaglionato le vaccinazioni in base a necessità ed età dei cittadini. La prenotazione è avvenuta per ogni categoria a seguito di un invito ricevuto via sms, che avvisava gli interessati ad aderire alla campagna, per poi essere ricontattati dalle segreterie Cup e ricevere il vaccino.

Dal 15 marzo si sta procedendo alla vaccinazione del personale docente e non docente, tramite contatti diretti tra le università della Sardegna e le aziende ospedaliere, che hanno attivato specifici punti vaccinali. Prima, potevano aderire alla campagna e accedere alla vaccinazione, solo previo invito via sms. È stato così dal 1° al 14 marzo. Stessa procedura è stata applicata alla categoria degli over 85. Le altre fasce di età sono suddivise come in molte altre regioni in quattro fasi (la quarta comprende solo over 16).

Umbria

Sono prenotabili attualmente vaccini per gli over 80, personale scolastico e universitario, e forze dell’ordine. Dal primo marzo i medici di base possono effettuare i vaccini a domicilio per chi ne ha bisogno.

Bolzano

La provincia autonoma si distingue dalle regioni per non seguire un ordine di età o atri criteri per ricevere il vaccino. Dal 24 febbraio, infatti, possono prenotare la vaccinazione tutte le persone che ne hanno il diritto, comprese tra i 18 e i 65 anni e farà fede solo l’ordine di prenotazione. Nelle case di riposo, le somministrazioni sono iniziate il 7 gennaio. Le prime dosi sono arrivate il 30 dicembre 2020.

Basilicata

Sul sito della regione, in una comunicazione del 25 febbraio, si legge che «la fase due, prevista tra il 1° e il 2 marzo, è stata rinviata a data da destinarsi». Gli over 80, invece, sono stati vaccinati dal 22 al 28 febbraio, senza previa prenotazione, ma solo aderendo alla campagna. La campagna vaccinale per il Covid-19 in Basilicata è iniziata il 27 dicembre.

Trento

La campagna di vaccinazione è partita lo scorso 27 dicembre, con la somministrazione del vaccino a operatori sanitari e ospiti delle Rsa. A febbraio si è proseguito con la vaccinazione della popolazione più fragile e anziana, i circa 35mila trentini ultra 80enni (partendo dai nati prima del 31 gennaio 1941). Parallelamente sono partite le vaccinazioni anche per gli anziani in lista per le Rsa, in modo da poter riprendere gli ingressi nelle strutture. Si procederà poi gradualmente con le altre categorie fragili (over 70 e malati cronici), sulla base delle tempistiche di consegna dei vaccini da parte delle aziende farmaceutiche.

Molise

Si sta procedendo alla vaccinazione del personale scolastico, le forze dell'ordine e dei penitenziari, e si andrà avanti in ordine di età, fino ai 18 anni. Terminata invece la vaccinazione degli over 80, si inizierà con i soggetti fragili e affetti da patologie croniche. Poi sarà la volta delle persone tra i 70 e i 79 anni.

La regione ha effettuato una divisione delle varie categorie in base al vaccino che dovranno ricevere, pertanto stanno procedendo contemporaneamente. Alla prima categoria citata, infatti, spetta l’AstraZeneca; mentre alla seconda Pfizer e Moderna.



Valle d’Aosta

La regione, partendo dall’organizzazione del piano vaccinale nazionale in quattro fasi, ha deciso di riassumerle in due per velocizzare la somministrazione da un punto di vista strategico. Sono in corso entrambe le fasi.

Fase A: operatori sanitari e sociosanitari, ospiti e operatori delle strutture residenziali per soggetti anziani e fragili, nonché Oss delle strutture residenziali socioassistenziali, operatori non sanitari dell'Azienda Usl e volontari del soccorso (pubblici e privati), operatori dell'elisoccorso e Cus . Questa prima fase è stata avviata il 31 dicembre 2020.

Fase B: restante parte della popolazione valdostana secondo le priorità stabilite dalle disposizioni nazionali (vaccinazione di massa). Considerando un'adesione del 75 per cento, si prevede un numero di soggetti da vaccinare di circa 80mila persone

