Le salme dei giovanissimi italiani morti nel rogo di Crans-Montana durante la notte di Capodanno sono arrivate all'aeroporto di Milano Linate, dove sono state accolte dal sottosegretario Alberto Barachini e dai presidenti di Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna – le regioni di origine delle vittime – oltre che dal capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano.

Nel capoluogo lombardo resteranno i feretri di Achille Barosi e Chiara Costanzo. Giovanni Tamburi rientrerà a Bologna, mentre Genova accoglierà il corpo di Emanuele Galeppini.

Il C130 che trasporta le salme sarà poi in viaggio verso l'aeroporto di Ciampino militare: arriverà attorno alle 15.30 dove il ministro degli Esteri Antonio Tajani e dello Sport Andrea Abodi accoglieranno la salma del sedicenne Riccardo Minghetti. All’aeroporto di Milano presente anche il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Il Codacons, intanto, fa sapere che presenterà alla procura di Milano un esposto chiedendo di valutare l'ipotesi di strage in relazione alla tragedia che ha coinvolto il gruppo di giovani in Svizzera.

