I ministri degli Esteri riuniti a Parigi discuteranno delle minacce ibride su richiesta dell'Italia. Per il 10 novembre il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha convocato il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica

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L'ondata di attacchi e minacce informatiche che ha coinvolto l'Italia e altri Paesi europei arriva al G7 degli Esteri, in programma oggi e domani, 9 e 10 novembre, a Parigi. Su richiesta del ministro Antonio Tajani, i ministri discuteranno delle minacce ibride e della risposta comune da adottare. In Italia il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha convocato per martedì al Viminale il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, chiamato a esaminare i rischi connessi alla minaccia cyber.

Il doppio appuntamento segue giorni di incidenti diversi tra loro: i falsi allarmi bomba che hanno coinvolto voli e aeroporti, le anomalie ai sistemi di refrigerazione di supermercati europei e l'intrusione informatica subita dalla società Bbt Se, impegnata nella realizzazione del tunnel del Brennero. Nei giorni scorsi sono inoltre comparsi sul dark web dati personali di Tajani, del procuratore di Roma Francesco Lo Voi e del direttore della Polizia postale Ivano Gabrielli.

Domenica Tajani, durante una visita alla Sala Cyber della Farnesina, ha chiesto ai partner del G7 una risposta coordinata. Sull'origine degli attacchi ha distinto le rivendicazioni e i sospetti sui gruppi filorussi da un eventuale coinvolgimento diretto di Mosca: «Ho sempre parlato di hacker filorussi, non di attacchi da parte del governo di Mosca». Le responsabilità dei singoli episodi restano oggetto di accertamento.

La Farnesina ha diffuso anche un bilancio della propria attività di difesa informatica: dall'inizio del 2026, la Sala Cyber del ministero, operativa 24 ore su 24, ha intercettato e bloccato oltre 630mila eventi e tentativi malevoli e neutralizzato circa 3,5 milioni di email dannose.

Al G7 la sicurezza informatica sarà affrontata nel quadro più ampio delle minacce ibride, insieme agli altri dossier internazionali, tra cui l'Ucraina. Il 10 novembre il dibattito sulle minacce cyber continuerà anche al Viminale, dove Piantedosi riunirà il Comitato per valutare i rischi per la sicurezza pubblica.

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