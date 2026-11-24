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Firenze – Gli accertamenti sul suicidio di Gianni De Gennaro e l’indagine sulle stragi si incrociano, come anticipato da Domani nei giorni scorsi. Ed è Firenze lo snodo di queste storie.

Intanto c’è una data per i funerali, non di Stato, per l’ex capo della polizia che si è tolto la vita sabato scorso nella sua casa in Toscana: si terranno lunedì 30 novembre a Roma, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, luogo spesso riservato all’esequie di esponenti delle istituzioni.

«Ci sono ancora tante cose che meritano la nostra attenzione riguardo le stragi sulle quali la procura di Firenze ha competenza e su queste cose non abbiamo mai smesso di indagare».

Rosa Volpe, da un anno alla guida dell’antimafia di Firenze, spiega a questo giornale che a Firenze, nonostante le archiviazioni di alcune posizioni, si continua ad indagare sulle stragi del 1993/94, via dei Georgofili, Milano, Roma e sul fallito attentato all’Olimpico compiuto poco prima della “discesa in campo” di Silvio Berlusconi che segnerà la fine della Prima Repubblica.

Indagini – oggi a carico di ignoti – che vogliono svelare verità ancora oscure su chi abbia voluto e favorito quella stagione di sangue, che puntava ad un radicale cambiamento degli assetti politici. Non a caso, proprio la procura antimafia fiorentina aveva ipotizzato, indagando il generale Mario Mori (la cui posizione oggi risulta archiviata), oltre al reato di strage anche quello di eversione dell’ordine democratico. Indagini dunque apertissime su quella stagione. È proprio in questo nuovo filone, avviato dopo le archiviazioni, che si inserisce l’apertura, avvenuta lunedì, del fascicolo “modello 44”, dunque a carico di ignoti, che nasce dal suicidio di Gianni De Gennaro.

«Sin da subito abbiamo dato la massima attenzione al tragico episodio e ci siamo immediatamente recati sul luogo dove il dottor De Gennaro si era tolto la vita. È chiaro che un episodio così tragico si interseca con le indagini che il nostro ufficio continua a portare avanti», spiega la procuratrice Volpe, che aggiunge: «Nei prossimi giorni, in stretta sintonia con i colleghi di Grosseto, che sono titolari dell’indagini sui fatti avvenuti a Querciolaia, acquisiremo il materiale per valutare se vi sono elementi utili alle nostre indagini».

Insomma, la procuratrice distrettuale conferma e sottolinea che non vi è nessun contrasto e nessuna rivalità tra le due procure, al contrario una totale e stretta collaborazione. Confermata anche l’attenzione sulla vicenda da parte della Direzione nazionale antimafia, che avrà il compito di coordinare lo scambio di informazioni con gli altri uffici giudiziari – compresa quella di Caltanissetta – che fossero interessate alla vicenda.

Tra il materiale che sarà vagliato ci sono in primo luogo le lettere che Gianni De Gennaro ha voluto lasciare “a futura memoria” indirizzandone una al procuratore di Caltanissetta che voleva arrestarlo, con l ’accusa di aver depistato le indagini sulla bomba di via D’Amelio. Al momento le missive le hanno i carabinieri del Ris di Roma: l’obiettivo è verificare che non ci siano altre impronte digitali sui fogli oltre a quelle del poliziotto.

Una lettera quella indirizzata a Salvatore De Luca che – secondo indiscrezioni pubblicate dal Corriere della Sera – avrebbe toni durissimi nei confronti dei magistrati nisseni. L’altra lettera ha un indirizzo volutamente evocativo: «Per chi vorrà pubblicarla». Forse un j’accuse rivolto a quei soggetti (politici?) dai quali De Gennaro si sarebbe sentito abbandonato.

La domanda che sono in molti a porsi, anche nei corridoi, dove magistrati e forze dell’ordine stanno febbrilmente ragionando su quel colpo di pistola, è cosa realmente vi sia dietro la scelta terribile compiuta da De Gennaro. «Ogni suicidio ammette una nebulosa di spiegazioni» osservava Primo Levi e mai questo fu più vero come per la morte dell’ex capo della polizia, un uomo che a molti sembra fare più paura da morto piuttosto che da vivo.

È davvero possibile che un personaggio come lui si sia tolto la vita per un indagine come quella di Caltanissetta, nella quale il Gip aveva posto il pesantissimo handicap della bocciatura della richiesta di arresto? Un uomo, con la freddezza e la tempra di De Gennaro è credibile che arrivi a questo estremo, dopo aver affrontato e retto il pesantissimo processo sui fatti del G8? Anche per capire tutto questo sarà decisiva la discovery delle pagine che De Gennaro ha scritto febbrilmente nell’ultima notte di vita nella sua residenza sulle colline della Maremma.

A Grosseto, intanto si è avviata la macchina degli atti investigativi. Oltre al sequestro della documentazione ritrovata nella villa di Querciolaia, si procede con gli incarichi ai periti. La procura maremmana ha reso noto che giovedì sarà conferito l’incarico per l’autopsia.

Ad eseguire l’esame, all’istituto di medicina legale del policlinico di Careggi a Firenze saranno due medici legali: la dottoressa Beatrice Defraia, che sabato mattina aveva compiuto la prima ispezione sul corpo dell’ex Capo della Polizia. Insieme a lei, nella sala autoptica fiorentina ci sarà anche la dottoressa Andrea Paterna, dell’istituto di Medicina legale di Siena. L’ultimo atto prima di riconsegnare il corpo di De Gennaro alla moglie e ai figli per i funerali che dovrebbero svolgersi lunedì 30 novembre a Roma.

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