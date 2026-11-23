L’ex capo della polizia prima di uccidersi ha scritto una missiva destinata al procuratore di Caltanissetta De Luca. L’antimafia fiorentina apre un altro fascicolo contro ignoti sul biennio di sangue. Sarà coordinata dalla procura nazionale

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Il procuratore capo di Caltanissetta, Salvatore De Luca, è arrivato intorno a mezzogiorno nel suo ufficio. Ha tirato la porta e non ha rilasciato alcun commento. Specie in merito alla lettera che l’ex capo della polizia e dei servizi segreti, Giovanni De Gennaro, morto suicida all’età di 78 anni, gli ha indirizzato.

La missiva, insieme a quella rivolta agli amici «che vorranno pubblicarla», è al momento custodita nella cassaforte della procura di Grosseto che, insieme alla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, indaga, con l’ipotesi di istigazione al suicidio aggravata dalla mafia, sull’ultimo atto dello “Squalo”: il poliziotto che proprio la magistratura nissena avrebbe voluto arrestare per il presunto depistaggio sulla strage di via d’Amelio.

«Al quarto piano del palazzo di giustizia, qui a Caltanissetta, c’è tensione. Il procuratore sembra agitato», dicono da ambienti investigativi a Domani, «del resto dentro quella lettera potrebbe esserci di tutto e, considerati i toni con cui De Gennaro si riferiva al procuratore capo nelle intercettazioni, la preoccupazione è ovvia».

I carabinieri del Ros, che erano riusciti a bucare con una cimice gli spazi del blindatissimo Centro studi americani presieduto dal 2013 da De Gennaro, avevano messo nero su bianco le sue parole: «A Caltanissetta sono delle grandissime teste di ca...».

Autopsia ed esami

Intanto non è stata ancora fissata l’autopsia. Il medico legale che la realizzerà ha comunque eseguito una prima ispezione sul corpo: in base a quanto emerso, De Gennaro si è sparato in testa con la sua pistola semiautomatica – una Ruger 3.80 regolarmente detenuta al pari delle altre circa 20 armi rinvenute nell’abitazione – alle prime luci dell’alba di sabato 21 novembre.

Una circostanza che coinciderebbe perfettamente con la ricostruzione dei suoi movimenti: nella mattinata di venerdì 20 novembre De Gennaro ha incontrato il legale Franco Coppi per mettere a punto la strategia difensiva, nel pomeriggio è giunto nella sua villa in Toscana e, dopo aver congedato la scorta, avrebbe trascorso tutta la notte a scrivere messaggi d’addio e scuse ai familiari, un manoscritto con la sua verità, probabilmente una sorta di difesa pubblica, e le lettere agli amici di sempre e pure ai suoi “nemici”.

L’1 dicembre lo “Squalo” si sarebbe dovuto presentare proprio a Caltanissetta per l’udienza al tribunale del Riesame a cui la procura si era appellata dopo che la giudice per le indagini preliminare Giulia Zappalà aveva rigettato la richiesta di domiciliari. Secondo quanto apprende questo giornale, la data dell’1 dicembre potrebbe slittare di qualche settimana dal momento che gli avvocati degli altri quattro indagati – tra fedelissimi e collaboratori di De Gennaro – sono intenzionati a chiedere formalmente un rinvio.

Il motivo? «Mi stanno arrivando migliaia e migliaia di carte, una montagna di documenti che sono stati depositati dalla procura di Caltanissetta al gip e al riesame. Mi hanno detto che ci vogliono 18 ore per scaricarle. Da queste capiremo di più dell'inchiesta che coinvolgeva anche De Gennaro», ha spiegato l'avvocato Salvino Greco, legale del collaboratore di giustizia Salvatore Contorno che, secondo l’accusa, avrebbe ricevuto delle pressioni dall’ex superpoliziotto per tacere «notizie potenzialmente rilevanti». Un fatto, quello sulle nuove carte, smentito dalla procura nissena. Che commenta: «Stanno volando le notizie più disparate non riscontrate e a volte false».

Fascicolo bis

Oltre a quest’indagine e quella sul suicidio di De Gennaro, l’Antimafia di Firenze ne ha aperto una terza. Si tratta, come aveva anticipato Domani, di un fascicolo a modello 44, quindi contro ignoti, aperto in coordinamento con la Direzione nazionale antimafia guidata da Giovanni Melillo, in cui si indaga per strage.

Titolari del fascicolo, oltre alla procuratrice distrettuale Rosa Volpe, che ieri ha visto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel corso di un incontro programmato nelle scorse settimane, sono i sostituti Leopoldo De Gregorio e Lorenzo Gestri: alcune delle verifiche riguarderanno proprio le lettere di De Gennaro, oltre che un hard disk che sarebbe stato trovato. L’ipotesi degli investigatori è che tra quelle pagine ci possano essere eventuali elementi utili alle indagini sulle stragi e che, inoltre, il suo suicidio possa essere ricollegabile ai depistaggi del biennio di sangue degli anni Novanta. Tutti interrogativi a cui adesso gli inquirenti vogliono trovare risposte.

Nel pomeriggio di lunedì 23 novembre, intanto, si è tenuto una riunione tra i magistrati titolari delle indagini: sequestrati i proiettili rinvenuti sulla scena – tra cui quello dello sparo di prova eseguito da De Gennaro prima di uccidersi nella sua dependance – e i filmati delle videocamere di sorveglianza.

Finora non sarebbe stato trovato nulla di anomalo: quello dell’ex capo della polizia sarebbe stato a tutti gli effetti un atto premeditato. Ma nessuna pista, per la delicatezza del caso, è al momento esclusa.

«Nessun commento» dal direttore del Centro studi americani Roberto Sgalla, ex capo della comunicazione della Polizia ai tempi del G8 di Genova e dell’irruzione alla Diaz. Quando, cioè, De Gennaro era il numero uno della polizia.

«Nessun commento» da altri fedelissimi dello “Squalo”. Pochi i necrologi istituzionali. I funerali non saranno di Stato. «Non ci risultano», trapela da Palazzo Chigi. Ma c’è chi pensa che le esequie, a meno che la famiglia non opti per una cerimonia privata, saranno comunque solenni, alla presenza di autorità e vertici delle forze armate.

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