Il governo guidato da Mario Draghi ha bloccato l’esportazione di 250mila dosi di vaccino AstraZeneca destinate all’Australia. La decisione è stata presa d’accordo con la Commissione Europea e sulla base delle nuove regole che limitano l’esportazione di vaccini anti Covid-19 prodotte all’interno dell’Unione.

La notizia è stata rivelata dal Financial Times. Il governo italiano, la Commissione Europa e AstraZeneca per il momento hanno preferito non commentare.

Non è chiaro dove siano stati prodotti i vaccini bloccati. In Italia non ci sono stabilimenti che producono il principio attivo del vaccino, ma AstraZeneca utilizza alcuni stabilimenti di Anagni, in provincia di Roma, per infialare vaccini prodotti altrove.

La decisione del governo italiano arriva dopo che, la scorsa settimana, Draghi aveva insistito nel corso di una riunione con gli altri capi di governo europei sulla necessità di adottare strategie più dure per evitare l’esportazione di vaccini al di fuori dei confini Europei.

AstraZeneca e Commissione Europea sono impegnate da settimane in uno scontro legale e politico sulla quantità di vaccini che l’azienda è tenuta a consegnare. La società sostiene di aver firmato un contratto non vincolante e nelle ultime settimane ha ridotto in diverse occasioni le quantità previste.

La Commissione, insieme a numerosi politici europei e degli stati membri, accusa invece AstraZeneca, una società anglo-svedese, di essersi impegnata a consegnare più dosi di quanto aveva promesso e di aver privilegiato le forniture al Regno Unito, sacrificando quelle destinate all’Unione Europea.

Secondo il Financial Times, il governo Draghi avrebbe comunicato alla fine della scorsa settimana la sua intenzione di bloccare il carico di vaccini e la Commissione avrebbe dato il suo via libera all’operazione.

Come parte del suo piano per accelerare la distribuzione di vaccini, Draghi ha anche sostituito il commissario all’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri con il generale Francesco Paolo Figliuolo e ha nominato un nuovo capo della Protezione civile.

© Riproduzione riservata