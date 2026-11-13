Oltre 40 settimanali a rischio lungo le strade operose del Nord-Ovest e della Lombardia: colpa della brutta traiettoria della Ops Media, ex Netweek, il cui proprietario Ciro Di Meglio è accusato insieme ad altre 35 persone di frode finanziaria e vari altri reati. La procura di Milano ha chiesto pochi giorni fa il fallimento della Ops Retail

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Comprati e venduti versione provincia: oltre 40 settimanali a rischio lungo le strade operose del Nord-Ovest e della Lombardia, la libertà di stampa della porta accanto in pericolo. Ecco a voi il pasticciaccio della Ops Media, fino a poco tempo fa Netweek, che raccoglie sotto il suo ombrello testate come il Canavese, la Riviera di Imperia, fino a Saronno, Rho, Vimercate, Monza, Lecco, Sondrio. Giornali storici, con tradizione, identità, lettori e tanta pubblicità locale, un piccolo grande gruppo editoriale con la società capogruppo quotata in Borsa come Ops Retail: 50mila copie vendute a settimana, una tiratura dalle 50 alle 120mila, 40 testate (prima erano 50 + qualche tv), 65 giornalisti (prima erano 80), 250 collaboratori (ora molti di meno) per un gruppo editoriale che ha quasi 50 anni. E un fatturato (oggi a circa 15 milioni) che non rende l’impatto culturale, economico e politico di questi media. «Quando i lettori chiedono la Gazzetta a Cernusco sul Naviglio, Pioltello o Cassina – dicono con orgoglio i cronisti – l’edicolante dà in automatico quella della Martesana».

Ma che cosa è successo? Da quasi due mesi è in carcere il proprietario Ciro Di Meglio, accusato insieme ad altre 35 persone di una complessa frode finanziaria e vari reati come bancarotta, aggiotaggio, false comunicazioni sociali, manipolazione del mercato, ostacolo alla vigilanza, formazione fittizia del capitale e malversazione di erogazioni pubbliche. La Consob aveva avvistato il problema e segnalato il caso alla guardia di finanza. Agli arresti c’è anche Luca Carleo, ex direttore generale, vicecoordinatore lombardo di Futuro nazionale, dimissionato da Vannacci quando l’inchiesta è finita in cronaca. La procura di Milano ha chiesto pochi giorni fa il fallimento della Ops Retail, sottolineando anche il debito con l’erario, il mancato pagamento di contributi a Enasarco e Inps, per una somma ancora non quantificabile, ma nell’ordine dei 20 milioni.

Fattore scatenante dell’inchiesta giudiziaria, l’emissione di un Poc, prestito obbligazionario convertibile in azioni: le ha acquistate un’altra società, riconducibile alla stessa proprietà, per poi venderle subito sul mercato. Ma i soldi ricavati sono tornati per ora in minima parte al gruppo editoriale, con conseguente difficoltà nel risanamento aziendale, ritardato anche da una complessa architettura di società. E fa impressione vedere un piccolo gruppo in preda alle oscillazioni del mercato quasi fosse Cairo, Il Sole o Caltagirone Editore. I titoli Ops, ora sospesi, sono arrivati al profondo rosso. E, solo per fare un esempio, Gedi (ora Antenna Group, proprietaria di Repubblica) è uscita da tempo dalla Borsa.

L’ordinanza di custodia cautelare parla di un «programma criminoso machiavellico e ben articolato, consistente nell’acquisizione di società quotate, in condizioni di gravi difficoltà economiche, con l’evidente finalità di drenarle da tutti gli utili fino a condurle all’inevitabile dissesto, approfittando dell’affidamento ingenerato nel mercato a seguito di falsi comunicati, informazioni non veritiere rivolte agli organi di vigilanza, in merito a una condizione di apparente solidità economica delle stesse».

Sembrano eloquenti certi dialoghi fra gli inquisiti: «Gli diamo una botta e poi la mettiamo in concordato, prima 300-400mila euro per noi». Registrati passaggi di denaro in contanti, una volta per 100mila euro, portati «al solito posto» e custoditi in cassaforte. «Non un episodio isolato, ma una condotta usuale», scrivono gli inquirenti. Con soci nominati a loro insaputa, finti contratti co.co.co pagati 3.500 euro al mese.

Di Meglio ha acquistato il gruppo dalla famiglia Sciscione, imprenditori di Terracina nel campo delle tv locali, a fine 2025. Annunciando programmi roboanti, i nuovi proprietari hanno espresso l’intenzione di espandersi nella telefonia e nella logistica, utilizzando le redazioni come negozi, con delle vere e proprie vetrine. Scarso interesse verso le testate, a parte il breve periodo in cui Carleo ha preso il treno Vannacci. Anche se ai direttori ha sempre raccomandato: «Ricordatevi che siamo il giornale di tutti: regione, banche del territorio, fondazioni, supermercati».

Ora lo smarrimento fra i giornalisti è grande: sperano in un nuovo acquirente, studiano una newsroom centrale, puntando sul valore del gruppo editoriale. Prendiamo la Nuova periferia di Chivasso che l’anno prossimo festeggerà i 50 anni. Un giornale e sito di servizio che illumina la vita di aree marginali, oscurate dalla metropoli, gli uffici postali che chiudono, i furti: notizie troppo piccole anche per le cronache locali dei grandi quotidiani, un’informazione social ma professionale. In Lombardia, giornali come il Settegiorni di Rho garantiscono un racconto non milanocentrico, per esempio attenti alla diffusione dei data center, che è un fenomeno prima di tutto provinciale, proteste comprese.

In una palazzina in leasing alla periferia di Merate, con una bella sala convegni e uffici eleganti, si gioca il futuro del gruppo. Il sindacato interno: «È il momento più difficile. Tre società sono ora in fase di liquidazione. Il subentro dal primo ottobre, con cessione dei rami d’azienda, di un’altra società non sta al momento garantendo le condizioni necessarie per proseguire il nostro lavoro».

Eh sì, perché è successo anche questo. Tre giorni prima degli arresti, la capofila ha affittato i giornali a Il Cittadino, che fa capo allo stesso Di Meglio: dopo mesi tempestosi in cui il gruppo è stato sottoposto a forti tagli, con la chiusura di sedi storiche come Carate Brianza (aperta trent’anni), Vimercate, Rho. La questione è tutta nelle mani del tribunale di Lecco: la speranza è quella di una gestione commissariale provvisoria, e poi una gara, magari con la partecipazione di una cooperativa di cronisti. Sperando in un nuovo proprietario consapevole del loro valore sociale, uno sporco mestiere che qualcuno deve pur fare.

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