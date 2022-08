Dopo diversi rinvii alla fine la direzione del Pd ha approvato con tre contrari e cinque astenuti le liste per le prossime elezioni del 25 settembre. Letta: «Ho chiesto personalmente sacrifici ad alcuni. Mi è pesato tantissimo. Ma non ho fatto le liste tutto da solo, come quattro anni fa».

Un’intera giornata e tre rinvii. È stato il tempo necessario al Partito democratico per trovare l’intesa sulle candidature da presentare alle prossime elezioni del 25 settembre. La direzione del partito si sarebbe dovuta riunire in mattinata alle 11, ma era ancora troppo presto per stilare la lista dei nomi rinviata quindi alle 15, poi alle 20 e infine alle 21:30.

«Nessuna tensione, ma fisiologiche discussioni. Siamo un partito», avevano detto alcuni fonti del Pd alle agenzie stampa verso l’ora di pranzo. Alle 23 di ieri sera il segretario Enrico Letta è arrivato al Nazareno, con lui in riunione c’erano, tra gli altri, il ministro Dario Franceschini l’ex segretario Piero Fassino, e i sindaci di Roma e Firenze, Roberto Gualtieri e Dario Nardella.

I sacrifici di Letta

«Avrei voluto ricandidare tutti i parlamentari uscenti. Impossibile per il taglio dei parlamentari ma anche per esigenza di rinnovamento», ha detto Enrico Letta alla direzione del partito. «Ho chiesto personalmente sacrifici ad alcuni. Mi è pesato tantissimo. Quattro anni fa il metodo di chi faceva le liste era: faccio tutto da solo. Io ho cercato di comporre un equilibrio. Rispetto dei territori tra i criteri fondanti delle scelte», ha detto Letta che sarà candidato come capolista alla Camera in Lombardia e in Veneto. La delibera del partito alla fine è stata approvata con 3 voti contrari e 5 astenuti.

Gli altri nomi

L'economista Carlo Cottarelli, candidato con +Europa, sarà capolista al Senato a Milano, mentre il virologo Andrea Crisanti è capolista nella circoscrizione Europa. Tra i nomi letti dal coordinatore della segreteria Marco Meloni durante la riunione ci sono anche quelli di quattro giovani under 35. Due uomini e due donne. Sono i nomi di Rachele Scarpa, Cristina Cerroni, Raffaele La Regina e Marco Sarracino.

Le difficoltà

Non è stata una riunione facile e i continui rinvii che hanno portato a chiudere la direzione verso la mezzanotte sono il segno esplicito di come per Letta non sia stato facile mediare tra le correnti. Tra i nomi in bilico c’erano quelli di Monica Cirinnà e Stefano Ceccanti. In serata Cirinnà aveva detto: «Non ho novità e non ho nulla di chiaro sul mio futuro. Io sono a disposizione del mio partito. Se i diritti sono un punto fondante del programma elettorale, senza di me mi pare complicato, ma per ora non ho novità».

Per il costituzionalista Stefano Ceccanti la questione appare simile, prima delle riunione aveva detto che il suo futuro era incerto. Ieri sera le agenzie avevano riportato la notizia che alla fine il suo nome comparirà tra i candidati nel proporzionale in Toscana, al quarto posto della lista. Ma poi è arrivata la smentita: «Leggo con stupore dalle agenzie che sarei candidato numero 4 al proporzionale a Firenze Pisa. La notizia è destituita di qualsiasi fondamento come ben sa il segretario Letta. Domani spiegherò nel dettaglio», ha detto Ceccanti.

Un fine settimana intenso

Sabato mattina si era riunita la direzione del Pd per approvare il programma elettorale. Un programma che ruota attorno a tre pilastri: sviluppo sostenibile e transizione ecologica e digitale; lavoro conoscenza e giustizia sociale; diritti e cittadinanza.

Si tratta di una prima bozza e bisognerà attendere per il programma definitivo, che invece è già stato presentato dal centrodestra la scorsa settimana e dal Movimento Cinque stelle il 14 agosto.

