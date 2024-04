Emiliano Fittipaldi è stato convocato in commissione parlamentare antimafia per riferire sul caso della fuga di notizie per cui sono indagati, oltre al finanziere Striano e al magistrato Laudati, anche tre giornalisti del nostro giornale

Il direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi, è stato convocato oggi alle 14:30 a riferire in commissione parlamentare antimafia, presieduta dalla deputata di Fratelli d’Italia Chiara Colosimo, sull’inchiesta di Perugia sulla presunta fuga di notizie che vede coinvolti il finanziere Pasquale Striano e il magistrato Antonio Laudati.

Fittipaldi è audito in commissione perché il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, ha iscritto nel registro degli indagati anche tre giornalisti di Domani, Nello Trocchia, Giovanni Tizian e Stefano Vergine.

L’inchiesta perugina è iniziata dopo che Domani ha pubblicato nell’ottobre del 2022 un articolo sui conflitti di interessi del ministro della Difesa, Guido Crosetto, per via dei compensi milionari ricevuti da Leonardo e altre aziende dell’industria bellica fino a pochi giorni prima del suo insediamento del governo Meloni, in un dicastero che ha rapporti diretti con quelle aziende.

Dopo la pubblicazione dell’articolo, che conteneva notizie vere e documentate, il ministro non ha querelato ma ha cercato la fonte dei giornalisti tutelata dal segreto professionale. Si è arrivati così all’indagine della procura di Perugia che ha accusato il finanziere Striano di accesso abusivo a sistema informatico, in concorso con gli altri indagati (tra cui i tre giornalisti di Domani che sono accusati anche di rivelazione di segreto), che gli avrebbero richiesto informazioni.

La polemica della destra

Nell’immediato i partiti di destra e diversi loro esponenti hanno attaccato il nostro giornale accusandolo di “dossieraggio” e di pubblicare inchieste con l’obiettivo di minare la credibilità e il ruolo di alcuni leader politici. Ma è stata la stessa procura ad aver smentito questa accusa attraverso una nota Ansa. L’indagine è stata però utilizzata come strumento di propaganda politica per screditare il lavoro del giornalismo d’inchiesta e attaccare la libertà di stampa. Lo hanno fatto la premier Giorgia Meloni, i suoi ministri e diversi vertici del suo partito.

Del caso ha deciso di occuparsene la Commissione parlamentare antimafia dato che il finanziere Striano è accusato di aver eseguito in maniera abusiva migliaia di accessi ai sistemi informatici della Direzione nazionale antimafia (Dna) per consultare le sos, ovvero le cosiddette segnalazioni sospette dell’antiriciclaggio.

Nelle scorse settimane, infatti, sono stati auditi dalla commissione il presidente della Dna, Giovanni Melillo, il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, il comandante generale della guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, e per ultimo il Questore di Perugia.

Rispondendo a un question time al Senato Crosetto ha specificato che il caso delle presunte fughe di notizie su cui si sta indagando a Perugia non solleva rischi sulla sicurezza nazionale, come invece annunciato da altri parlamentari. Il ministro ha chiesto però che il parlamento approfondisca: «Il rischio di questa vicenda è che finisca senza andare a fondo alle logiche, alle persone, agli interessi che ci sono dietro».

La solidarietà alla redazione

A Domani è arrivata la solidarietà da parte di diversi esponenti politici legati all’area del centrosinistra, dal sindacato nazionale della Federazione nazionale stampa italiana e da altri sindacati europei. «A pubblicare le notizie i giornalisti non commettono mai un reato. Se quelle notizie sono frutto dei reati di qualcun altro non sta ai giornalisti accertarsene. I giornalisti hanno come unico scopo della loro professione cercare e verificare i fatti e pubblicare notizie che siano veritiere», ha detto Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi.

Sul caso si è espressa anche l’European Federation of Journalists, la più grande organizzazione di giornalisti presente in Europa e rappresenta circa 320 000 giornalisti di 71 diverse organizzazioni di 43 paesi membri. Su X la federazione ha chiesto al «governo italiano di rispettare lo stato di diritto e gli standard legali europei per la tutela delle fonti giornalistiche».

