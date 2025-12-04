false false

Israele potrà partecipare all’Eurovision 2026. Dunque le emittenti pubbliche di Irlanda, Paesi Bassi e Spagna hanno annunciato il boicottaggio della manifestazione internazionale, dopo la decisione dell'Unione europea di radiodiffusione (Uer) di mantenere Israele tra i partecipanti al concorso.

In particolare la tv pubblica irlandese Rte ha comunicato che non parteciperà e non trasmetterà l'edizione 2026 «considerate le perdite umane estreme» a Gaza e la crisi umanitaria. Analoga la decisione dell’emittente olandese Avrotros che ha annunciato il ritiro, parlando di una «incompatibilità» tra i propri valori e la partecipazione di Israele. Infine, a Madrid, la tv pubblica Rtve ha confermato che la Spagna non prenderà parte alla manifestazione di maggio 2026.

La decisione dell’Uer



L'Uer ha spiegato in una nota che Israele resta idoneo a partecipare perchè i membri hanno approvato «una serie di modifiche» pensate per «rafforzare la fiducia, la trasparenza e la neutralità dell'evento», rendendo automaticamente «eleggibili» tutti i membri che desiderino concorrere.

«Israele merita di essere rappresentato su ogni palcoscenico del mondo e mi impegno pienamente e attivamente per questo», ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog commentando la decisione dell'Unione Europea di Radiodiffusione a favore della partecipazione di Israele all'Eurovision.

«Sono felice che Israele partecipi di nuovo all'Eurovision e spero che la competizione continui a celebrare la cultura, il canto, l'amicizia tra le nazioni e la comprensione culturale transfrontaliera», ha proseguito Herzog.

«Grazie a tutti i nostri amici che si sono battuti per il diritto di Israele a continuare a contribuire e a competere all'Eurovision. Sono stato felice di partecipare e di dare il mio contributo il più possibile. Questa decisione è un apprezzato gesto di solidarietà, fratellanza e cooperazione, che simboleggia la vittoria su coloro che cercano di mettere a tacere Israele e diffondere odio», ha concluso.

A favore della partecipazione di Israele alla 70esima edizione di Eurovision hanno votato in 738, mentre 265 si sono espressi contro e 120 si sono astenuti.

© Riproduzione riservata