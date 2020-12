Olivia Paladino, 39 anni, è la fidanzata ufficiale del premier Giuseppe Conte: da quando il compagno è presidente del Consiglio i due hanno mantenuto un grande riserbo sulla loro storia. Pochissime le apparizioni in pubblico insieme: una delle ultime questa estate, quando Conte e la fidanzata si sono presentati alla prima serata organizzata dai ragazzi del Cinema America a San Cosimato, in zona Trastevere a Roma.

Nelle ultime settimane, invece, si è molto parlato di Olivia Paladino a proposito della questione dell’uso, secondo l’accusa improprio, della scorta del premier per “sfuggire” all’inviato de Le Iene Filippo Roma. Molto noto anche il padre della fidanzata di Conte, Cesare Paladino, proprietario dell’Hotel Plaza di via del Corso nella Capitale e in passato indagato per peculato.

Chi è la fidanzata di Conte

Nata e cresciuta a Roma, Olivia Paladino è una manager alberghiera. Come già anticipato, la donna è molto riservata e non si conoscono molti dettagli della sua vita privata: non ha canali social – né su Facebook, né su Instagram – e da quando sta con il premier non ha mai rilasciato interviste. Di lei si sa che ha una figlia, Eva, nata da una precedente relazione. La ragazza ha la stessa età del figlio di Conte, Niccolò (nato dalla relazione con Valentina Fico), e sembra che il presidente del Consiglio e Olivia Paladino si siano conosciuti proprio grazie ai due figli, che frequentano la stessa scuola. Tra lei e Conte ci sono circa 15 anni di differenza.

La prima apparizione in pubblico dei due risale al dicembre 2019, quando hanno presenziato a un evento benefico organizzato al teatro San Carlo di Napoli. La madre di Olivia Paladino si chiama è Ewa Aulin, è una ex attrice e cantante svedese che tra gli anni ‘70 e gli anni ‘90 ha recitato in alcuni film italiani.

La polemica sull’uso della scorta

Nelle ultime settimane la fidanzata di Conte è finita al centro di una polemica in relazione al presunto uso improprio della scorta del premier. I fatti risalgono allo scorso 26 ottobre, quando Olivia Paladino è stata inseguita dall'inviato de Le Iene Filippo Roma, che voleva intervistarla sui presunti favori concessi dal premier a suo padre. La donna si è rifugiata in un supermercato a due passi dalla sua abitazione, in centro a Roma. Dopodiché, Olivia Paladino ha consegnato un borsone a un impiegato del negozio, che si è rivolto ai membri della scorta di Conte i quali hanno aiutato la compagna del premier a evitare l’intervista per il programma di Italia 1.

Sulla vicenda, la procura di Roma ha aperto un’indagine dopo che un’esponente di Fratelli d’Italia, Roberta Angelilli, ha presentato una denuncia. Il premier risulta indagato per peculato. Ma la questione è stata affrontata anche dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, che in un’informativa alla Camera ha dichiarato che la scorta era lì per Conte e che il giornalista de Le Iene aveva «turbato» la signora.

Il 3 dicembre, nella conferenza stampa in cui ha annunciato le misure contenute nel nuovo Dpcm relativo alla pandemia da Covid-19, il presidente del Consiglio ha parlato anche della questione: «La mia compagna, Olivia Paladino, ha ricevuto attacchi personali e mi spiace molto. È stato detto che il 31 ottobre saremmo stati a cena in un ristorante dopo che avevo firmato un Dpcm per la chiusura dei ristoranti, è falso e diffamatorio. L’ultima volta che siamo stati al ristorante è stato il 25 settembre. Un’esponente di Fdi mi accusa per un uso improprio della scorta, è completamente falso: la mia compagna non ha preso l’auto di scorta, non ho mandato la scorta, la scorta era lì per me, era in attesa che scendessi. L’uomo della scorta è intervenuto perché ha visto concitazione e trambusto», ha detto.

Chi è il padre, Cesare Paladino

Il padre di Olivia Paladino, Cesare, è il proprietario dell’Hotel Plaza di via del Corso, a Roma. A giugno 2018, nei suoi confronti è partita un’indagine – con l’accusa di peculato – dal momento che secondo i pm l’uomo avrebbe intascato la quota della tassa di soggiorno versata dai clienti dell’albergo. Secondo gli accertamenti, infatti, l’Hotel Plaza sarebbe una delle strutture che non versano regolarmente al Comune la tassa, come previsto invece da una delibera del Campidoglio del 29 luglio 2010 che delega i privati – in questo caso i proprietari degli alberghi – alla riscossione del tributo.

Nell’ordinanza si legge che Paladino, «non provvedendo al versamento delle somme riscosse alla scadenza del termine di 16 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (come previsto dall’art. 6 del Regolamento attuativo), si appropriava di 301.649 euro per il 2014, 545.273 nel 2015, 563.220 nel 2016, 549.353 nel 2017, 88.712 nel 2018, per complessivi 2.047.677 euro». Nel 2019, l’uomo ha patteggiato una condanna a un anno e due mesi, con pena sospesa.

