L’ex presidente della Reale Federcalcio spagnola non potrà prendere parte ad attività nazionali e internazionali legate al calcio. La decisione della Fifa

Luis Rubiales non potrà svolgere alcun incarico o attività legata al calcio nazionale e internazionale per tre anni a causa del bacio non consensuale dato alla giocatrice Jennifer Hermoso dopo la vittoria della Spagna nella finale della coppa del mondo femminile.

La Fifa ha annunciato la squalifica per tre anni a causa della violazione dell’articolo 13 del codice disciplinare, che fa riferimento alla condotta offensiva. Rubiales avrebbe violato due punti dell’articolo, quello «delle regole di condotta civica» e quello che vieta l’adozione di una «condotta che scredita il calcio e la Fifa».

Rubiales, come stabilisce il codice disciplinare, «ha dieci giorni di tempo per richiedere la decisione motivata, che sarà pubblicata in legal.fifa.com se richiesto. Questa decisione può essere impugnata presso il Comitato d’appello della Fifa».

È la seconda sospensione per l’ex presidente della Reale Federcalcio spagnola, era già stato sospeso dalla Fifa provvisoriamente per tre mesi.

© Riproduzione riservata