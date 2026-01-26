false false



Foncoop ha pubblicato l’Avviso 68 Speciale, denominato SkillRoute, un’iniziativa che ha messo a disposizione 1,2 milioni per sostenere la formazione transnazionale e favorire l'ingresso regolare di manodopera qualificata in Italia. Il progetto nasce da un lungo lavoro di co-progettazione che ha coinvolto imprese, stakeholder ed esperti, con l'obiettivo di trasformare le buone pratiche già esistenti in modelli strutturati. L'iniziativa si inserisce nel solco dei principi dell'economia sociale, promuovendo una migrazione che sia, allo stesso tempo, sicura e funzionale alla competitività del sistema produttivo italiano.



Modelli replicabili contro la carenza di manodopera

L'Avviso punta a valorizzare le esperienze virtuose già maturate dalle imprese nei percorsi di formazione all'estero, rendendole scalabili e replicabili. SkillRoute affianca le aziende nelle fasi delicate di start up dei progetti di formazione nei Paesi di origine, agendo all'interno della cornice normativa prevista dal cosiddetto "Decreto Cutro". Marco Menni, Presidente di Foncoop, sottolinea l'importanza di questo approccio: «Con SkillRoute abbiamo sostenuto esperienze che già funzionano e le abbiamo aiutate a diventare modelli di riferimento. I percorsi previsti dalla normativa hanno rappresentato una reale opportunità perché costruiti secondo una logica di beneficio generalizzato».

Semplificazione e incentivi basati sui risultati

Per rispondere alla complessità dei programmi transnazionali, Foncoop ha introdotto un sistema di gestione snello che ha ridotto sensibilmente gli oneri amministrativi per le imprese. Il fondo ha previsto un rimborso fino a 3.500 euro per ogni inserimento lavorativo riuscito, con un tetto massimo di 200.000 euro per i piani multi-aziendali. Alessandro Spaggiari, Vicepresidente di Foncoop, spiega la filosofia dietro questa scelta: «L’Avviso 68 ha valorizzato il lavoro svolto nei tavoli di coprogettazione e ha introdotto un impianto semplice per gestire percorsi complessi. La possibilità di premiare i risultati occupazionali ha reso SkillRoute uno strumento efficace, concreto e realmente utile in ottica di integrazione e stabilità». Al raggiungimento del 75% dei successi, il bando ha inoltre permesso di rendicontare i costi per la totalità dei partecipanti, mitigando così il rischio d'investimento per il settore cooperativo.

