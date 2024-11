L’organizzazione presentata alla Camera offrirà supporto e lavorerà nella formazione per contrastare i fenomeno della violenza maschile contro le donne, «non è solo una questione privata. Dobbiamo educare le nuove generazioni», ha detto il padre della ragazza 22enne uccisa dall’ex partner. Ma per il ministro la causa è altrove

L’incremento della violenza maschile contro le donne per il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sarebbero legate all’immigrazione illegale. «Deve essere chiara a ogni nuovo venuto, a tutti coloro che vogliono vivere con noi, la portata della nostra Costituzione, che non ammette discriminazioni fondate sul sesso. Occorre non far finta di non vedere che l'incremento dei fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità e di devianza in qualche modo discendenti da una immigrazione illegale», ha detto Valditara in un video messaggio durante la presentazione alla Camera della fondazione creata dal padre di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dall’ex partner Filippo Turetta l’11 novembre 2023.

Al ministro dell’Istruzione non è bastato scaricare la responsabilità di un fenomeno complesso e radicato da secoli, ma ha definito la lotta contro il patriarcato una «visione ideologica». Perché, ha detto il ministro, «la possibilità libera e non discriminata di avere varie opportunità di realizzazione personale e professionale è un obiettivo fondamentale di chi crede nei valori della dignità di ogni persona».

Secondo lui ci sarebbero due strade per perseguirlo: «Una è concreta e ispirata ai valori costituzionali, l’altra è la cultura ideologica. In genere i percorsi ideologici non mirano mai a risolvere i problemi, ma a affermare una personale visione del mondo. E la visione ideologica è quella che vorrebbe risolvere la questione femminile lottando contro il patriarcato».

Elementi che sono stati di gran lunga smentiti dallo stesso Gino Cecchettin, il padre della studentessa di 22 anni che, presentando la fondazione dedicata alla figlia che lavorerà nel campo della formazione, «per dare voce e sostegno a chi non può più urlare, a chi vive nella paura», ha spiegato. «Non possiamo permetterci di essere indifferenti o voltare lo sguardo altrove. È il tempo di unire le forze», ha detto il padre, precisando che «la violenza di genere è frutto di un fallimento collettivo: non è solo una questione privata. Dobbiamo educare le nuove generazioni».

Dal giorno del femminicidio di Giulia Cecchettin, spiega il padre, «sono state uccise altre 120 donne soltanto in Italia. Migliaia e migliaia nel mondo. Numeri inimmaginabili!».

© Riproduzione riservata