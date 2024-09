Questo mercoledì dalle 15 alle 17 si svolge a Bari il quinto evento del progetto #CoesioneItalia. L’Europa vicina, realizzato da Domani assieme alla Fondazione Basso e al Forum Disuguaglianze e Diversità. Il progetto è un vero e proprio tour nelle regioni italiane, sulle tracce delle politiche e dei fondi di coesione, con il cofinanziamento della direzione generale Regio della Commissione europea.

La quinta tappa è dedicata a “I fondi di coesione per i luoghi di cultura al servizio delle comunità. Le ‘Community-Library’ in Puglia. Il caso di Bari”. L’evento, organizzato in collaborazione con la Regione Puglia e il Comune di Bari, si terrà alla Biblioteca di Comunità “Lombardi”, in via Lombardia 2 e può essere seguito in streaming sul sito di Domani.

Il progetto

Il progetto ha coinvolto diversi comuni della Puglia e mostra come i fondi di coesione abbiano sostenuto luoghi di cultura come le Community-Library, biblioteche pubbliche di comunità innovate negli allestimenti e nei servizi offerti alle comunità locali. Sono ambienti aperti a gruppi e associazioni, destinati allo scambio culturale, alla condivisione dei saperi, alla connessione con altre istituzioni culturali ed educative. Le biblioteche di comunità, realizzate tra il 2021 e il 2024, assumono così un ruolo attivo nei quartieri e diventano un punto di riferimento per consolidare processi educativi e di integrazione.

Nel caso di Bari, l’amministrazione comunale ha realizzato il progetto “Colibrì”, una rete di undici biblioteche di comunità che coprono quasi tutta l’area metropolitana. Un progetto unico sia per le tipologie di immobili interessati dalle ristrutturazioni e dagli allestimenti scelti, sia per le diverse modalità di gestione messe in campo. Sono state infatti avviate forme di collaborazione con enti del terzo settore, gruppi formali e informali di cittadini, e connessioni con la rete dei servizi di welfare e con le istituzioni scolastiche.

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema bibliotecario costituito da un network informale di biblioteche scolastiche, urbane e di quartiere dislocate su tutto il territorio comunale, all’interno di strutture di proprietà del comune, e la dotazione di arredi, apparecchiature informatiche, l’incremento del patrimonio libraio, oltre all’erogazione di servizi per l’utenza.

Tra i luoghi, c’è la biblioteca scolastica “Lombardi” del quartiere San Paolo. Inaugurata il 12 gennaio 2024, con circa 20mila volumi in dotazione, si sviluppa su tre piani e si estende su circa 800 metri quadrati, dedicati ad attività ricreative e ludiche rivolte a bambini, bambine, ragazze e ragazzi, con sale di lettura e informatiche, e dispositivi video, oltre ad aule come l’emeroteca e la mediateca.

Il dibattito e i relatori

Ad aprire l’evento alla Biblioteca di comunità “Lombardi” saranno Viviana Matrangola, assessora alla Cultura e all’Antimafia sociale della regione Puglia, Paola Romano, assessora alle Culture del comune di Bari, e Ylenia Sina del Forum Disuguaglianze e diversità.

La prima parte del dibattito sarà poi dedicata alle Community Library, le infrastrutture culturali che fanno crescere le comunità, e parteciperanno Anna Maria Candela (dirigente della regione Puglia e responsabile della strategia regionale per le Community Library), Vitandrea Marzano (dirigente del comune di Bari e responsabile del progetto Colibrì), Giancarlo Visitilli e Luisa Partipilo (responsabili della Biblioteca Lombardi per la cooperativa “I bambini di Truffaut”).

La seconda parte sarà invece una tavola rotonda sui fondi di coesione per i servizi culturali, con Michele Sollecito (sindaco del comune di Giovinazzo e delegato Anci Puglia per la Cultura), Pasquale Orlando (autorità di gestione Pr Puglia per i fondi Fesr-Fse+ 2021-2027), Aldo Patruno (direttore del dipartimento Cultura e Turismo della regione Puglia) e Sabinia De Luca (coordinamento Forum Disuguaglianze e Diversità).

Modera e anima il confronto Marika Ikonomu, giornalista di Domani.

LE ALTRE TAPPE DI #COESIONEITALIA

L’alleanza di #CoesioneItalia seleziona otto progetti finanziati coi fondi di coesione, scelti non solo perché rispondono agli obiettivi di giustizia sociale e ambientale, ma anche per l’impatto sulle comunità di riferimento.

Progetti che non restano sulla carta, ma che “vivono” sui territori: ecco perché per ogni progetto si tiene anche un evento, che viene trasmesso in streaming sul sito di Domani, e che vive su quotidiano e sito con approfondimenti giornalistici.

Otto progetti, otto territori, otto eventi, dirette e approfondimenti, ai quali si sommano le nostre analisi sulle politiche di coesione, corredate da infografiche e aperte alla partecipazione dei lettori. Il quarto evento è solo una parte del viaggio; la tappa conclusiva è un evento-maratona che si terrà a Roma.

© Riproduzione riservata