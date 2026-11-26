La discendente della dinastia Marzotto ha aderito a Patriotic Millionaires, il movimento dei super-ricchi che chiedono di pagare più tasse: «L’errore è continuare a trattare la tassazione dei grandi patrimoni e il carovita come due problemi separati»

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C’era anche lei, il 21 novembre a Parigi, al primo Summit Against International Oligarchy. Giorgiana Notarbartolo di Villarosa – discendente della famiglia Marzotto, la dinastia imprenditoriale vicentina del tessile – lavora tra l’Italia e l’estero per promuovere un cambiamento economico strutturale e orientare gli investimenti verso progetti capaci di generare benefici concreti per la società e per l’ambiente.

In Pfc (Partners for Change), il suo family office (struttura privata con cui la famiglia gestisce patrimonio e investimenti, ndr), guida le strategie legate alla filantropia e agli investimenti a impatto positivo sul sociale e climatico. Ma il suo impegno non finisce qui.

Perché Notarbartolo ha aderito a Patriotic Millionaires, il movimento di multimilionari e miliardari che chiedono ai governi di pagare più tasse: «La mia ricchezza è ingente, ma non risolverò un problema sistemico con i miei fondi. Una persona che ha beneficiato di questo sistema e dice che non è giusto ha probabilmente più valore dei milioni che può mettere nel movimento. Per questo ho deciso di metterci la faccia», spiega lei da Londra, dove vive.

Al summit parigino Notarbartolo non era l’unica italiana presente. C’era anche Elly Schlein. Dal palco della conferenza, organizzata tra gli altri dall’economista Gabriel Zucman, la segretaria del Partito democratico ha rilanciato la proposta di un'imposta minima del 2 per cento sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro (un’iniziativa simile è stata annunciata anche in Spagna da Pedro Sánchez nelle ore successive). L’intervento di Schlein ha inevitabilmente scatenato la reazione dei partiti di maggioranza. «È andata a Parigi per prendere lezioni di patrimoniale», è stato il commento di Fratelli d’Italia su cui poi si sono assestati i titoli dei giornali di destra. Di «Erasmus della patrimoniale» ha invece parlato il vicepremier Antonio Tajani.

«Trovo affascinante che abbia usato il termine Erasmus in senso negativo. Io l’ho fatto ed è stata un’opportunità che mi ha aperto le porte al mondo», commenta Notarbartolo. Battute a parte, «l’errore è continuare a trattare la tassazione dei grandi patrimoni e il carovita come due problemi separati».

Non lo sono?

Sono due facce della stessa medaglia, in Italia come all’estero. Da noi le disuguaglianze non toccano i picchi degli Stati Uniti, ma sono significative e crescenti: ci sono persone che possono vivere di rendita senza lavorare e altre che fanno due o tre lavori senza arrivare a fine mese.

Molti, non solo nei media e nella politica, considerano patrimoniali o imposte affini un furto.

In un sistema finanziario che permette a pochi come me di continuare ad accumulare mentre cresce la povertà, chi sta rubando a chi?

Immagino sia una delle riflessioni uscita anche al summit di Parigi. A proposito, che clima si respirava?

Di estremo realismo, ma anche ottimismo. C’erano rappresentanti da tutto il mondo. Dal Brasile agli Stati Uniti, dalla Francia alla Spagna fino alla Colombia. C’è spesso la sensazione di essere soli contro un sistema che, radicato da oltre un secolo, ripete che cambiare è impensabile. Eppure, con l’intelligenza artificiale che concentra miliardi in pochissime mani e rischia di erodere il gettito derivante dal lavoro nei prossimi anni, chiedersi come finanziare le democrazie diventa inevitabile.

Però rimaniamo sempre sul piano teorico.

Il senso del vertice era connettere e coordinare voci diverse per uscirne con una prospettiva globale. L’oligarchia è organizzata e coordinata a livello internazionale: chi vuole una democrazia più forte deve fare lo stesso.

Il fatto che se ne parli così tanto, in tanti Paesi, è già un primo passo?

Non solo se ne parla. In California la Proposition 40 (un prelievo una tantum del 5 per cento sul patrimonio netto accumulato da residenti e trust della California con almeno 1 miliardo di dollari, ndr) al referendum ha perso solo di quattro punti, nonostante la campagna per il «no» sia costata 25 volte quella per il «sì». Per questo i promotori riproporranno il quesito con prelievo permanente nel 2028. In Francia la tassa Zucman (due per cento annuo sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro, ndr) è passata in prima lettura all’Assemblea a giugno 2025. I dati sulla Norvegia smentiscono l’esodo annunciato dopo l’introduzione della tassa sui ricchi. E poi potremmo parlare di Brasile, Spagna…

Per evitare eventuali fughe ci sarebbe lo strumento dell’exit tax che Fratelli d’Italia vorrebbe inserire nella manovra.

Assolutamente. Funzionerebbe ancora di più con un coordinamento globale o almeno europeo.

Torniamo in Italia. La proposta di legge di iniziativa popolare 1 per cento Equo ha raccolto più di 100 mila firme. Lei però non l’ha firmata.

Nonostante abbia dialogato con il comitato promotore, ho preferito non aderire perché la campagna aveva una forte connotazione politica. Il mio approccio resta apartitico: l’ultima cosa che vorrei è che la giustizia fiscale venisse percepita come una bandiera di parte. Inoltre, credo che fissare la soglia a due milioni renda facile la narrativa di coloro che dicono: «Partono da lì e poi scendono a un milione, quindi a mezzo milione e così via». Già se si riuscisse a introdurla sopra i cinque milioni come propone Oxfam sarebbe un passo avanti. In Italia riguarderebbe solo lo 0,1 per cento della popolazione.

La narrativa a cui si riferisce è quella che scatena un riflesso condizionato di paura anche tra tutti quelli che vedono la patrimoniale come uno spauracchio, nonostante non diventeranno mai ultraricchi in questa vita, pur avendo vite agiate.

In Italia c’è un’avversione culturale al fisco. Non è un segreto. Di sicuro la parola patrimoniale non aiuta. Bisognerebbe parlare di imposta sui super-ricchi e partire da una soglia molto alta per aprire una breccia.

Nei giorni scorsi Alessandro Benetton ha suggerito di sostituire la patrimoniale con un’imposta di scopo vincolata a progetti concreti come l'occupazione giovanile.

La grande differenza tra filantropia, o iniziative mirate in cui la destinazione viene decisa a tavolino, e la normale tassazione è il controllo democratico. Nel secondo caso è la collettività a decidere come impiegare le risorse. Mentre nel primo chi ha il capitale mantiene il potere di stabilire cosa merita attenzione. Certo, in una fase in cui servono compromessi, anche un passo intermedio come questo può aprire la strada.

L’opposizione degli ultraricchi alla patrimoniale, più che una questione di soldi, è una questione di potere?

Sì. Credo che, oltre una certa soglia, la ricchezza non sia più una questione di benessere individuale, ma diventi una forma di potere che può rappresentare un rischio per la democrazia. Per questo, sia a titolo personale sia attraverso PFC, sosteniamo il progetto di ricerca Extreme Wealth Line della London School of Economics, volto a comprendere meglio dove si collochi questa soglia.

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