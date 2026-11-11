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Crescono le violenze riferite dalle donne, ma non le denunce. I centri antiviolenza aumentano, ma i posti disponibili diminuiscono. Si moltiplicano le notizie sui singoli episodi di cronaca nera, ma si continua a parlare poco di prevenzione. Ancora meno delle carenze strutturali che ostacolano la protezione delle donne. A tre anni dal femminicidio di Giulia Cecchettin – uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta l’11 novembre 2023 – sono cambiate le leggi, con l’introduzione del reato di femminicidio, ma non è ancora cambiato il modo di raccontare un fenomeno strutturale.

«A ogni femminicidio si riaccende l’attenzione dei media: il caso efferato fa notizia. Tutto ciò che accade prima, tutte le difficoltà che le donne incontrano non trovano spazio», denuncia la presidente di D.i.Re (Donne in rete contro la violenza), Cristina Carelli, a Domani. «Quando invece colleghiamo quei fatti estremi a tutto quello che è venuto prima, allora riconosciamo la normalità che sta anche nelle nostre vite». Nel 2025, 585 donne che avevano bisogno di ospitalità non hanno trovato posto nelle case rifugio D.i.Re – il 38,6 per cento di quelle che ne avevano necessità. E in due anni – come emerge dall’ultimo report dell’associazione (novembre 2026, dati 2025) – i posti letto disponibili sono diminuiti da 1.190 a 909.

Il problema è economico e culturale. Le case rifugio della rete, spiega Carelli, hanno costi elevati: servono operatrici specializzate e un’assistenza continuativa alle donne e ai figli. I fondi pubblici non coprono tutte le spese e arrivano con tempi difficili da prevedere. Le organizzazioni anticipano i costi, si indebitano e alcune strutture chiudono. Nel 2025 i centri D.i.Re hanno operato con 28,1 milioni di euro, il 78,8 per cento di provenienza pubblica. Ma il denaro arriva da enti diversi, con regole e scadenze differenti.

«Non basta aumentare i fondi», dice Carelli. La rete conta 2.891 attiviste, tra retribuite e volontarie: 1.918 lavorano gratuitamente. «Non è lo Stato, siamo noi che lo teniamo in piedi». Tra le 17.022 donne che si sono rivolte per la prima volta a un centro della rete nel 2025, l’85,6 per cento ha riferito violenza psicologica, il 35,5 per cento economica, il 18,8 per cento sessuale. Quest’ultima quota, nel 2024, si fermava al 16,3 per cento. In quasi tre casi su quattro, l’autore è il partner o l’ex partner. Carelli insiste sul legame tra questi comportamenti e gli episodi più estremi: quando si isola il femminicidio da ciò che lo precede, dice, si finisce per considerarlo un evento straordinario e quindi inevitabile. Il caso Cecchettin, ricorda, aveva spinto molte persone a interrogarsi sulle proprie relazioni e sulle dinamiche familiari.

La presidente di D.i.Re racconta che alcune giovani arrivano ai centri parlando di «narcisismo patologico» o «dipendenza affettiva», categorie incontrate anche sui mezzi di comunicazione.

«La violenza non è una questione di patologia», avverte. «I media devono evitare riferimenti al raptus, alla rabbia o al disagio psichico come spiegazioni dei maltrattamenti». L’indicazione è sempre concentrarsi sulle responsabilità degli autori. Anche l’odio misogino che circola online, secondo Carelli, dovrebbe essere considerato parte del fenomeno. Nei progetti che D.i.Re svolge nelle scuole, racconta, emergono ancora stereotipi sulla gelosia e sulla possibilità per una ragazza di sottrarsi a una violenza sessuale. Intanto, tra le donne che si sono rivolte per la prima volta ai centri, quasi una su cinque è under 30: la quota delle 18-29enni è salita dal 17,8 per cento al 18,7 per cento in un anno.

Appena il 33,1 per cento delle donne seguite denuncia, una percentuale quasi invariata rispetto al 2024. «La denuncia non è risolutiva», dice Carelli. Non sempre porta a una protezione immediata e può aprire un percorso giudiziario lungo, «nel quale alcune donne si sentono messe sotto accusa». La presidente cita il caso delle madri giudicate negativamente perché non hanno lasciato prima il partner violento. Anche le reti tra centri, servizi sociali, sanità e forze dell’ordine funzionano in modo diverso a seconda del territorio. Se un operatore non riconosce la violenza o valuta male il rischio, l’invio a un centro può arrivare in ritardo. Per questo, Carelli chiede una formazione obbligatoria per chi incontra le donne nei servizi e nelle istituzioni.

L’allontanamento da casa, inoltre, non risolve il problema del reddito. Quasi una donna su tre fra le nuove accolte non ne ha uno proprio e il lavoro precario riguarda il 13 per cento, contro l’8,5 per cento del 2024. Per chi ha figli servono asili e altri servizi. Il rapporto rileva per la prima volta le richieste di Reddito di libertà: 1.179 nel 2025, di cui 581 accolte. «Un contributo di 530 euro mensili massimi per 12 mesi è quasi una miseria», denuncia Carelli. E l’accesso alla misura è complicato dal fatto che «si deve sempre coinvolgere un servizio sociale insieme a un centro antiviolenza». Non tutte le donne sono già seguite da un assistente sociale. E alcune, racconta, devono ripetere più volte la propria storia prima di ottenere una risposta.

D.i.Re svolge già attività di prevenzione nelle scuole, ma servirebbero percorsi dalla prima infanzia all’università. Resta il nodo dell’autorizzazione dei genitori. «La famiglia è il luogo in cui avviene prevalentemente la violenza», ricorda Carelli. «Non possiamo chiedere alla famiglia il permesso di fare questo tipo di attività dentro le scuole».

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