Ha giurato alle 15.30 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, eletto lo scorso 29 gennaio per un secondo mandato. La cerimonia prevede un discorso alle camere riunite, il suono delle campane di Montecitorio e 21 salve di artiglieria dal colle del Gianicolo.

Il discorso-1

«È per me una nuova chiamata – inattesa - alla responsabilità; alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi – ha detto Mattarella – Vi ringrazio per la fiducia che mi avete manifestato chiamandomi per la seconda volta a rappresentare l’unità della Repubblica».

«Il mio pensiero, in questo momento, è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani: di ogni età, di ogni Regione, di ogni condizione sociale, di ogni orientamento politico. E, in particolare, a quelli più in sofferenza, che si attendono dalle istituzioni della Repubblica garanzia di diritti, rassicurazione, sostegno e risposte concrete al loro disagio».

ll giuramento

Mattarella è entrato nell’aula della Camera accolto da un lungo applauso di senatori e deputati, compresi quelli di Fratelli d’Italia, l’unico grande partito a non aver votato per la sua rielezione. Il presidente della Camera invita il presidente a giurare «in base all’articolo 91 della Costituzione». Il giuramento è brevissimo e inizia subito il discorso.

Dentro la Camera

Nell’aula della Camera, dove si trovano deputati e senatori, tutti si sono alzati in piedi in attesa dell’arrivo del presidente della Repubblica, accompagnato dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Una nota di colore: al suo ingresso nell’aula, il senatore Pierferdinando Casini è stato accolto da un modesto applauso. Casini è stato in gara per essere eletto presidente fino all’ultimo minuto e si è ritirato soltanto la mattina dell’elezione di Mattarella, con un messaggio molto apprezzato dai colleghi.

L’arrivo del presidente

Mattarella è arrivato ora alla Camera dove il presidente giurerà per il suo secondo mandato e poi terrà un discorso. Le campane di Montecitorio, il palazzo della Camera, stanno suonando come da tradizione, mentre dopo il giuramento il presidente sarà salutato da 21 colpi di cannone sparati dal colle del Gianicolo. Oggi sono stati individuati 13 positivi tra deputati e senatori, tra cui Matteo Salvini, che si aggiungono ai 12 già in quarantena.

In attesa del giuramento

La scorta di Mattarella è in attesa del presidente della Repubblica davanti al Quirinale. Tra pochi minuti, il presidente arriverà alla Camera dove terrà il suo discorso, che dovrebbe essere molto meno battagliero e critico nei confronti della politica rispetto a quello del suo predecessore, Giorgio Napolitano, in occasione della sua rielezione.

La cerimonia

La cerimonia inizierà alle 15.10, quando il Segretario generale della Camera dei deputati, Fabrizio Castaldi, andrà a prendere Mattarella al Quirinale e con un’auto scortata dai Carabinieri verrà portato alla Camera. Durante il tragitto, le campane di Montecitorio suoneranno fino all’arrivo del presidente nell’aula, dove sarà accolto dai presidenti delle camere, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Spetta al presidente della Camera Fico dichiarare aperta la seduta e invitare il presidente a prestare giuramento in base all’articolo 91 della Costituzione.

Dopo il giuramento il presidente della Repubblica terrà il suo discorso, che dovrebbe durare una ventina di minuti circa. A seduta conclusa, i presidenti delle camere accompagneranno il capo dello stato nella Galleria, dove lo attende il presidente del Consiglio Mario Draghi.

Nel frattempo, a giuramento concluso le campane riprendono a suonare e dal colle del Gianicolo vengono sparati i 21 colpi a salve.

