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La società di delivery food Foodinho, appartenente al colosso spagnolo Glovo, starebbe continuando a operare in una «situazione di illegalità». A sostenerlo sono i pm della procura di Milano che hanno analizzato le paghe, a fronte del nuovo piano proposto nei mesi scorsi dalla società, nei confronti dei rider.

Tradotto: nonostante i compensi siano aumentati, ai lavoratori non viene retribuita ancora «circa il 30 per cento dell'attività». E i contratti non rispettano «la tipologia contrattuale effettiva», perché i ciclofattorini andrebbero assunti come «lavoratori subordinati».

Per questi motivi il pm Paolo Storari nel parere del 18 agosto, anticipato dal Corriere della Sera, si è detto contrario alla richiesta di revoca, avanzata al gip a giugno dalla difesa di Foodinho, del controllo giudiziario sulla srl che era stato disposto a febbraio per caporalato.

Secondo gli accertamenti dei carabinieri del Nucleo tutela del lavoro, infatti, ai rider della piattaforma, 40mila impiegati in tutta Italia, sarebbero state corrisposte paghe «sotto la soglia di povertà» e ci sarebbe stato uno sfruttamento del loro lavoro.

I consulenti tecnici nominati dal pm hanno analizzato, poi, «le misure proposte e attuate da Foodinho-Glovo in circa "un mese di sperimentazione». Misure con cui il compenso minimo per consegna è stato portato a 3 euro e il minimo orario lordo a 14 euro. Malgrado ciò, scrive il pm, ai rider non viene pagato ancora almeno il 30% del lavoro, perché nel piano della srl si valuta il «tempo effettivo calmierato», che prende in considerazione solo il «tempo di esecuzione della singola consegna» e non quello di intera «messa a disposizione delle energie lavorative». In un quadro in cui, poi, «il sistema di determinazione dei compensi», basato su un algoritmo, resta «completamente opaco».

In più, anche sulla base delle norme di un recente decreto del governo Meloni, il pm chiarisce che i rider impiegati andrebbero qualificati come «lavoratori subordinati», e non autonomi, perché quando sul lavoratore ci sono «poteri di direzione e controllo, opera la presunzione di subordinazione, salva prova contraria».

La procura nelle conclusioni del documento di otto pagine chiede al gip Roberto Crepaldi, che dovrà decidere, di fare «immediatamente cessare la situazione di illegalità» attraverso l'amministratore giudiziario nominato mesi fa. Servono «retribuzioni che tengano conto del tempo effettivo della prestazione resa dal lavoratore», anche perché ora non viene considerato, ad esempio, il tempo che passa tra la «conclusione di una consegna e la presa in carico della successiva». E ciò anche sulla base dei dati, riferiti al giugno scorso, forniti il 6 agosto alla procura dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

È stato calcolato un «tempo non riconosciuto a fini retributivi» di oltre 342mila ore su oltre 26mila rider di Foodinho-Glovo, ossia non sono state pagate circa 13 ore per ogni rider «nel solo mese di giugno». E per «più della metà dei rider» i compensi percepiti a giugno sono risultati inferiori «al minimo orario che la società si è impegnata a garantire».

La procura lamenta ancora «assenza di trasparenza» dell'algoritmo che ha funzione di «etero-direzione» dei rider attraverso il collegamento ad una app. E denuncia anche un «sistema che si basa su una forte evasione contributiva» da parte di Foodinho, calcolata in oltre 38 milioni di euro dal 2022 al 2024. Poi, il capitolo sul tipo di prestazioni lavorative «etero-dirette» che ricadono, secondo il pm, nel lavoro subordinato.

Infine, gli inquirenti contestano anche violazioni delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, perché anche su questo fronte non vengono rispettate «condizioni minimali di lavoro dignitoso e ciò è un altro indice di sfruttamento».

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