Secondo quanto riferito dall’emittente Rts, che cita la polizia del Canton Vallese, il rogo è scoppiato intorno alle 6 del mattino. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno domato l’incendio

false false

Un incendio è divampato nelle prime ore del mattino di domenica 8 febbraio al memoriale dedicato alle vittime della strage di Capodanno al locale Constellation, a Crans-Montana. Le fiamme hanno interessato la struttura che proteggeva gli omaggi lasciati in ricordo delle 41 persone morte nell’incendio.

Secondo quanto riferito dall’emittente Rts, che cita la polizia del Canton Vallese, il rogo è scoppiato intorno alle 6 del mattino. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno domato l’incendio; non si registrano feriti. Al momento non sono note le cause dell’incendio.

Il memoriale è composto da un altare protetto proprio da una tenda a igloo, all’interno della quale vengono continuamente collocati candele, fiori, messaggi e oggetti lasciati dalle numerose persone che raggiungono la località del Vallese per rendere omaggio alle vittime.

In origine il memoriale era stato collocato davanti al Constellation, in pieno centro a Crans-Montana. Circa venti giorni dopo la tragedia, il Consiglio comunale aveva deciso di spostarlo in un’area più appartata, nei pressi della cappella Saint-Christophe. La decisione aveva suscitato alcune polemiche: l’amministrazione comunale era stata accusata di voler nascondere uno dei simboli della tragedia, anche in relazione allo svolgimento, a fine gennaio, della Coppa del Mondo di sci alpino nella località.

Il Comune aveva però spiegato che il trasferimento era stato deciso per «mantenere un luogo di raccoglimento accessibile, che offra la calma e la sicurezza necessarie alle persone accorse per onorare le vittime».

© Riproduzione riservata