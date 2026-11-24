La violenza domestica è strettamente legata alla violenza assistita, quella che viene esercitata in presenza di figli della donna. Il 44,3 per cento delle donne, secondo il report di Save the Children, dichiara che i figli erano presenti durante le violenze

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Il 12,6 per cento delle donne tra i 16 e 75 anni, in Italia, ha subito violenza fisica o sessuale da parte del partner o dell’ex. Se si considerano tutte le forme di violenza, anche al di fuori una relazione di coppia, la percentuale aumenta: il 31,9 per cento, ovvero 6,4 milioni di donne. È quanto emerge dai dati diffusi da Save the Children, alla vigilia del 25 novembre, la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Partendo dai dati Istat del 2025, il report “La violenza maschile contro le donne e l’impatto su bambini e bambine” approfondisce il tema della violenza domestica prendendo in esame un campione di 1,6 milioni di donne. Se le differenze tra le esperienze, il vissuto e i percorsi delle donne ascoltate sono profondamente diversi, c’è un elemento trasversale che le accomuna, ovvero il coinvolgimento dei figli. Più di una donna su tre che ha subito violenza dal partner o dall’ex ha figli, di questi il 94 per cento è minorenne.

Si chiama violenza assistita e non comprende solo l’esposizione alla violenza esercitata sulla donna, ma anche il clima di tensione e paura che si vive in famiglia. Una madre su 12 ha temuto che la vita dei propri figli fosse in pericolo, mentre una su 10 ha visto esercitare più volte violenza sui figli. La situazione non cambia neanche nel momento in cui la relazione finisce: nel 6,6 per cento dei casi i figli subiscono violenza dall’ex partner. La violenza domestica colpisce anche le donne in stato di gravidanza: il 9,1 per cento l’ha subita nel periodo di gestazione.

Le forme di violenza fisica assistita o subita si ripercuotono poi nei comportamenti di bambini e bambine. Le madri hanno dichiarato di riscontrare danni psicologici di vario tipo nei propri figli. Il 40 per cento mostra ansie e paure eccessive, il 18,6 per cento fa fatica ad addormentarsi e soffre di risvegli notturni, il 28 per cento mostra irrequietezza.

Il silenzio delle giovani

L’analisi individua cinque diversi profili di donne che divide per età, per percorso intrapreso e per stato della relazione. Il dato più evidente e preoccupante riguarda la differenza di percezione della violenza tra donne più giovani e più anziane. Le donne più giovani, tra i 25 e i 44 anni, rappresentano la sezione più numerosa del campione preso in esame: sono più di 709mila.

Di queste poco meno della metà (il 40,5 per cento) non ritiene che la violenza subita possa essere considerata reato, nonostante il 95,8 per cento riporti lividi e il 86,8 per cento riferisca di tagli sul corpo. Violenza non percepita significa innanzitutto violenza non denunciata. Solo nel 4,7 per cento dei casi viene sporta denuncia, ritirata il 63 per cento delle volte. Un andamento opposto rispetto a quello che si riscontra tra le donne più anziane.

Il report separa la categoria delle donne che vanno dai 45 ai 64 anni in due cluster, differenziando chi si è separata dal partner maltrattante e chi, invece, per diverse necessità (economiche, finanziarie, familiari) è tornata a vivere con il partner dopo un periodo di separazione.

In entrambi i casi le denunce salgono al 30 per cento circa, mentre il ritiro scende a poco meno del 10 per cento. In particolare, le donne di quella fascia di età che si sono separate dal partner maltrattante l’hanno denunciato nel 37,9 per cento dei casi, mentre le donne che si sono separate ma poi sono tornate insieme al partner violento l’hanno denunciato nel 26,9 per cento dei casi.

È un dato allarmante che mostra una tendenza pericolosa a non identificare la violenza come tale tra le donne più giovani. Altro dato preoccupante è quello che riguarda il silenzio: solo il 2,8 per cento delle donne più giovani si è rivolta a un centro antiviolenza. Il 43,6 per cento di queste non ne ha mai parlato con nessuno.

Senza rete non c’è fuoriuscita

Alla radice del problema c’è anche una penuria di reti istituzionali e di supporto che consentirebbero alle donne di riconoscere nella violenza subita un problema strutturale e non episodico. Reti che sarebbero necessarie soprattutto data l’enorme diversificazione di esperienze e percorsi che emerge dal report. Le donne che hanno subito violenza non sono state, infatti, divise secondo categorie standard ma in base a vissuto e comportamenti in comune. Questa varietà di modi in cui la violenza viene esercitata rende ancor più difficile riconoscerla, denunciarla e fuoriuscirne e rende ancor più necessaria la presenza di associazioni e istituzioni.

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