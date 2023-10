La magistrata catanese è la protagonista di un video condiviso dal ministro Matteo Salvini che la ritrae a una manifestazione in cui si chiede lo sbarco dei migranti a Catania. È la seconda volta che Apostolico non convalida i trattenimenti

La giudice del tribunale di Catania Iolanda Apostolico non ha convalidato il trattenimento di quattro migranti tunisini nel centro di permanenza per il rimpatrio di Pozzallo (Ragusa). La magistrata, che aveva già adottato un provvedimento simile nelle scorse settimane, era finita al centro delle cronache anche per la diffusione di un video del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Il ministro aveva pubblicato su X, l’ex Twitter, alcune immagini in cui si vedeva la magistrata tra alcuni manifestanti che chiedevano lo sbarco dei 150 profughi dalla nave Diciotti a Catania il 25 agosto 2018.

Dopo di lei un altro giudice sempre del tribunale di Catania, Rosario Cupri, ha deciso domenica scorsa di non convalidare il trattenimento di sei migranti a Pozzallo. Le decisioni dei giudici sconfessano il recente decreto del governo e hanno contribuito ad alimentare il dibattito politico sul comportamento di imparzialità che dovrebbero adottare i magistrati.

Oggi il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, risponderà durante il question time a un’interrogazione presentata dal capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Affari Costituzionali della Camere, Filiberto Zaratti.

«Se esistono apparati dello Stato che producono e conservano durante manifestazioni pubbliche video non ufficiali, se le riprese effettuate, laddove non utili per documentare atti illeciti, vengano distrutte, ovvero per quale fine verrebbero conservate e come siano finite in possesso del ministro Salvini», recita l’interrogazione.

