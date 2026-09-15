Perquisizioni in corso. A finire sotto inchiesta per manipolazione del mercato oltre all’ex faccendiere anche i dg della banca abruzzese, Mauro Masi e Francesco Maiolino. Le accuse riguardano la campagna di proteste sul quotidiano Il Tempo e l’assistenza che l’istituto bncario ha fornito alla Fondazione Noi Oltre 365, che si è occupata della raccolta fondi per organizzare le manifestazioni contro il patron della ss Lazio

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Una vera e propria regia dietro alle proteste contro il senatore forzista e patron della Lazio Claudio Lotito. Un disegno preciso – in base a quanto apprende Domani svalutare la Lazio, tramite le proteste, per indurre alla vendita – sventato dai carabinieri e dalla procura di Roma, che questa mattina ha portato a una serie di perquisizioni. A finire sotto inchiesta – l’ipotesi di reato è la manipolazione di mercato, ma anche l’aggiotaggio – sono l’ex faccendiere ed ex giornalista Luigi Bisignani e i vertici della Banca del Fucino Mauro Masi e Francesco Maiolino.

A dicembre 2025 cinque persone, a seguito delle denunce di Lotito, erano invece state perquisite per minacce nei confronti del presidente.

«Mi sono rivolto alle istituzioni perché, per diverse volte, e ancora adesso, vengo minacciato di morte», aveva detto Lotito a proposito delle notizie del fascicolo dove si indagava per reati di estorsione e manipolazione del mercato.

I cinque indagati erano Stefano Greco, Fabio Russo, Rodolfo Bada, Lorenzo Silvestri e Renato Calcara. Dal sequestro dei loro dispositivi si sono aperti gli scenari sulla regia. E, dunque, si è giunti al nuovo filone investigativo: Bisignani, indagato per aggiotaggio, è anche editorialista de Il Tempo e secondo i pm di Piazzale Clodio (Lorenzo Del Giudice, Lucia Lotti e Giuseppe Cascini) le accuse riguarderebbero anche la campagna del quotidiano per spingere il senatore a vendere la ss Lazio. Sempre in base a quanto si apprende Banca del Fucino ha fornito assistenza alla Fondazione Noi Oltre 365, che si è occupata della raccolta fondi per organizzare le proteste.

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