Il colosso del cashmere sotto amministrazione giudiziaria: la procura di Milano ha smascherato una filiera del lusso fondata su irregolarità sistemiche da parte delle ditte che ottengono i subappalti. Per i giudici, la casa madre è responsabile se non controlla gli abusi dei fornitori. Negli ultimi mesi casi simili hanno riguardato anche Armani, Dior, Valentino e Richemont. Ora un protocollo d’intesa si pone l’obiettivo di ristabilire la legalità nella moda

L’ultima ordinanza è del 14 luglio. Il tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per la sede italiana di Loro Piana, colosso del cashmere controllato dal gruppo francese Lvmh. È il quinto caso, in poco più di un anno, in cui un brand dell’alta moda viene commissariato per aver tratto vantaggio da una filiera produttiva fondata sullo sfruttamento.

Lavoratori impiegati in subappalto da ditte gestite da imprenditori cinesi, pagati 3 euro l’ora, spesso privi di contratto, dormivano sul luogo di lavoro e vivevano in condizioni degradanti. La proprietà ha dichiarato la propria estraneità, ma i giudici parlano di agevolazione colposa del caporalato.

Una formula che segna un cambio di approccio della procura milanese: se la casa madre non controlla i fornitori, e questi commettono abusi sistemici, anche il grande marchio è responsabile. Non solo dal punto di vista etico, ma anche legale. A confermarlo è la serie di casi aperti negli ultimi quindici mesi, a partire da Armani Operations fino a Dior, Valentino e Loro Piana.

Lo sfruttamento nascosto nella filiera

Secondo l’inchiesta, Loro Piana ha affidato la produzione di alcuni capi, tra cui giacche in cashmere, a una società esterna, la Evergreen, che a sua volta ha subappaltato alla Sor-Man snc di Nova Milanese. A cascata, il lavoro è finito in opifici cinesi privi di requisiti, già oggetto di interventi da parte dei carabinieri: uno dei titolari è stato arrestato a maggio, dopo la denuncia della rappresentante legale della Sor-Man. Secondo gli atti, le giacche venivano pagate dalla casa madre circa 118 euro l’una, mentre le società cinesi ne percepivano meno di 90. E il capo veniva poi rivenduto nei negozi del marchio tra i 1.000 e i 3.000 euro, con un ricarico tra i 1.000 e i 2.000 euro.

Loro Piana, pur non coinvolta direttamente negli abusi, non avrebbe «effettivamente controllato la catena produttiva» e le modalità di produzione adottate dai fornitori. Per la procura, ha omesso di compiere verifiche concrete sulle capacità imprenditoriali delle aziende subappaltatrici e non ha agito con tempestività per interrompere il legame commerciale. La società ha dichiarato di essere stata tenuta all’oscuro dal fornitore della presenza di ulteriori subfornitori nella filiera e ha comunicato di aver interrotto il rapporto commerciale a maggio, non appena apprese le irregolarità.

Negli ultimi anni, Loro Piana era stata anche oggetto di un’inchiesta giornalistica di Bloomberg, che aveva denunciato pratiche nel reperimento dei suoi filati pregiati in Perù, accusando l’azienda di sfruttare i lavoratori locali e la cattività della vigogna, animale selvatico delle Ande.

Il caso Richemont

Nelle ultime settimane, anche il gruppo svizzero Richemont, proprietario di marchi come Cartier, Van Cleef & Arpels, Iwc e Montblanc, è finito nel mirino dell’ispettorato del lavoro e della procura di Milano. Il primo luglio si è tenuta la prima udienza del processo promosso dagli operai di Z Production contro Pelletteria Richemont Firenze, azienda incaricata di coordinare l’esternalizzazione della produzione per Montblanc, marchio del gruppo svizzero Richemont.

La loro richiesta è di riconoscere la responsabilità diretta del committente, il brand, per le condizioni di lavoro nella filiera. È la prima volta che un tribunale italiano è chiamato a pronunciarsi su questo punto. Se la causa dovesse essere accolta, potrebbe aprire la strada a centinaia di ricorsi simili.

A gennaio 2025, la filiale italiana del marchio aveva chiesto al tribunale di Firenze di vietare le proteste sindacali entro 500 metri dalla sua boutique di via Tornabuoni, invocando un “daspo antisindacale”. Dopo una campagna internazionale lanciata dalla Clean Clothes Campaign, Montblanc ha ritirato il ricorso, ma il tentativo resta emblematico.

Da Armani a Valentino, una rete sistemica

Ad aprile 2024, anche la Giorgio Armani Operations, incaricata della produzione di borse e accessori, era finita in amministrazione giudiziaria per aver appaltato lavori a ditte che sfruttavano manodopera in condizioni disumane. Il provvedimento è stato revocato a febbraio 2025, dopo che il gruppo ha rivisto i controlli e adottato un piano interno di verifica della catena produttiva.

La stessa sorte è toccata a Manufactures Dior Srl, unità italiana di Dior, commissariata e liberata dal provvedimento nel marzo scorso. In entrambi i casi, i giudici hanno riconosciuto «una collaborazione virtuosa con le autorità».

Diverso il quadro per Valentino Bags Lab, messa sotto amministrazione nel maggio 2025 per un anno. Le ispezioni avevano accertato «un’eccessiva distanza tra centro direzionale e catena produttiva», con lavoratori sfruttati in laboratori non certificati. Anche Alviero Martini S.p.a. è stata coinvolta in un procedimento simile nel 2024.

La procura insiste sul fatto che non si tratta di aziende criminali, ma di marchi che si sono girati dall’altra parte. La responsabilità, in questi casi, è di tipo colposo. Ma il danno, economico e d’immagine, è significativo. E la misura dell’amministrazione giudiziaria, anche se non comporta la rimozione degli amministratori, consente allo stato di affiancare un “tutore” incaricato di ripristinare legalità e trasparenza.

Un protocollo per salvare la reputazione (e i lavoratori)

A fronte della moltiplicazione dei casi, il 27 maggio 2025 è stato firmato in prefettura a Milano un protocollo d’intesa per la legalità nella moda, sottoscritto da istituzioni, forze dell’ordine e attori del settore. L’obiettivo è evitare che le inchieste si moltiplichino, istituendo una piattaforma digitale per tracciare i subappalti, una “green list” dei fornitori certificati e controlli rafforzati.

I dati raccolti dimostrano che il sistema del subappalto resta stratificato e difficilmente controllabile, anche per i grandi gruppi. Mentre i grandi marchi parlano di sostenibilità e trasparenza, gli operai invisibili continuano a lavorare a ritmi forzati, per salari da fame, senza tutele.

