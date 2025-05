C’è una madre. Poi c’è una madre invisibile per lo Stato. C’è un figlio, nato in Italia da due donne che si amano e hanno scelto – insieme – di avere un bambino. Una ha portato avanti la gravidanza, l’altra c’era prima, durante e dopo. Ha firmato, ha desiderato, ha scelto, ha amato. Ma per la legge italiana, fino a ieri, non esisteva. Era un fantasma. Non madre.

La Corte costituzionale ha detto basta. Lo ha fatto con una sentenza chiara, dritta, inequivocabile: è incostituzionale impedire a una madre intenzionale – quella che ha scelto, amato, voluto, e prestato il proprio consenso alla procreazione medicalmente assistita (Pma) all’estero – di essere riconosciuta come genitore del proprio figlio. Non domani. Non dopo un’adozione. Subito, dalla nascita. Senza più zone grigie, trafile giudiziarie, attese, ingiustizie.

È una vittoria del diritto sul pregiudizio, merito di una battaglia lunga portata avanti dall’associazione Famiglie Arcobaleno guidata da Alessia Crocini e da Rete Lenford-Avvocatura per i diritti Lgbt e dal suo presidente Vincenzo Miri. È un atto di civiltà. È la legge che smette di chiudere gli occhi di fronte alla realtà.

Festeggiano le famiglie arcobaleno, festeggia l’avvocato Miri: «Finalmente si afferma la pari dignità di tutte le madri, anche nei progetti di genitorialità omogenitoriale femminile», dice raggiunto da Domani. «Non ci saranno più adozioni che costringevano le madri a riconoscere come propri figli che già lo erano, di fatto, sin dalla nascita. È significativo che si sia chiarito che la Costituzione riconosce due madri fin dalla nascita del bambino», ma non solo.

«Tutte le impugnazioni promosse dalle procure e dal Ministero dell’Interno cadranno per effetto di questa sentenza, a partire da quelle di Padova».

Governo smentito

Un duro colpo per il governo Meloni che ha iniziato dai primi mesi del suo esecutivo la guerra alle famiglie omogenitoriali.

Questa storia – come molte che riguardano i bambini delle famiglie arcobaleno – arriva dalle aule di giustizia. A seguito di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Lucca, in un caso che vedeva protagoniste due donne che avevano scelto congiuntamente di avere un figlio tramite Pma effettuata fuori dall’Italia. La madre biologica aveva partorito in Italia, ma la legge italiana non riconosceva il ruolo dell’altra madre, impedendole il riconoscimento diretto del bambino.

La Corte ha confermato i dubbi sollevati dal tribunale definendo l’articolo 8 della famigerata legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita incostituzionale nella parte in cui nega la genitorialità a chi l’ha assunta davvero, nella carne e nel cuore, solo perché non è la madre biologica.

Le ragioni costituzionali

L’illegittimità costituzionale si fonda su tre pilastri. Articolo 2 della Costituzione – La norma lede il diritto all’identità personale del minore, privandolo di uno stato giuridico stabile e certo sin dalla nascita. Articolo 3: la disparità di trattamento rispetto ai figli di coppie eterosessuali o nati da Pma praticata in Italia è irragionevole, non essendo giustificata da alcun controinteresse costituzionalmente rilevante. Articolo 30: viene compromesso il diritto del minore a essere riconosciuto da entrambi i genitori e a godere pienamente della responsabilità genitoriale di entrambi.

Una sentenza che smentisce anche l’intervento dell’Avvocatura dello Stato. Cioè del Governo Meloni che cercava di tenere in piedi una norma sgretolata dalla realtà.

Perché è questo il punto: non siamo nel campo delle ideologie, dei valori personali, delle opinioni politiche. Siamo nel campo del diritto. Dei bambini. Della Costituzione.

Non si può negare a un bambino lo “stato di figlio” solo perché è nato da due madri. Non si può trattare la madre intenzionale come se non esistesse. Perché esiste. E perché c’è un figlio che ha bisogno di lei.

Negare questo riconoscimento significa violare diritti fondamentali del bambino, sanciti non solo dalla Costituzione ma anche da convenzioni internazionali come la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia.

È stato detto: «Ci penseremo con una legge». Ma non c’è tempo da perdere, dice la Corte. La legge manca, il Parlamento tace, il governo si oppone, e intanto i bambini crescono senza tutele, senza certezze, senza un cognome, senza il diritto di ereditare, di essere mantenuti, amati, protetti da entrambe le madri. Lo scrive nero su bianco che «l’attuale impedimento non garantisce il miglior interesse del minore». Anzi «lede il diritto del figlio ad avere fin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile». Perché «non c’è nessun controinteresse costituzionale» che giustifichi questa discriminazione.

Un richiamo duro al Parlamento: la sua inerzia sta danneggiando i minori.

Si può essere d’accordo o no con le scelte delle persone. Si può avere un’idea diversa di famiglia. Ma quando nasce un bambino, la legge deve riconoscere ciò che è già realtà. Deve tutelare chi c’è, chi ama, chi si prende cura.

