L’attivista ha fatto ricorso contro il rigetto non motivato della protezione internazionale: la decisione è attesa in autunno. Dopo anni di torture e detenzione arbitraria da parte delle autorità marocchine, Dihani è riuscito a raggiungere l’Italia, che però considera il Marocco un paese di origine sicuro

Mohamed Dihani, attivista di origine saharawi, è uscito dal tribunale civile di Roma alla fine dell’udienza sorridendo, di fronte alle decine di persone che hanno deciso di sostenerlo nel suo lungo e complesso percorso per ottenere la protezione internazionale. «Sento di avere la protezione internazionale grazie a tutte le persone e le organizzazioni come Amnesty International e A Buon Diritto che mi dimostrano la loro vicinanza», dice. Non è ancora chiaro quale sarà l’esito del suo ricorso contro il rigetto della Commissione territoriale, che probabilmente arriverà in autunno.

Intanto però sui cartelli gialli di Amnesty, tenuti tra le mani da amici e amiche, si legge che il Marocco non è un paese sicuro. Il paese è stato infatti aggiunto nella lista del ministero degli Esteri dei paesi sicuri. Provenire da uno stato inserito in quell’elenco significa avere meno garanzie, un iter più rapido e dover provare perché quel paese, nel caso specifico, non è da considerarsi sicuro.

Dihani è attivista, giornalista e difensore dei diritti umani, ed è stato vittima dall’età di 9 anni di plurimi atti di persecuzione per motivi politici da parte delle autorità marocchine. È stato fermato per la prima volta mentre partecipava a una manifestazione pacifica per l’autodeterminazione del popolo saharawi, che dal 1975 vive in parte nei campi profughi in Algeria e in parte nella regione del Sahara occidentale, occupata dal Marocco, paese che esercita da decenni una violenta repressione.

Trattamenti inumani, tortura, detenzioni arbitrarie da parte delle autorità marocchine, sono alcune delle violazioni rilevate da diversi rapporti di organismi internazionali. Così anche le violenze subite da Dihani sono state oggetto di numerosi report di organizzazioni, tra cui Amnesty International, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani e il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate. Grazie alle pressioni dello Human Rights Council dell’Onu, che ha qualificato la sua detenzione come arbitraria, è stato poi liberato. Per cinque anni, dal 2010 al 2015, è stato vittima di sparizione forzata e detenzione arbitraria e ingiustamente condannato dalla Corte d’Appello di Rabat, in Marocco, con l’accusa di terrorismo.

Clausola sicurezza

È arrivato in Italia con l’aiuto di Amnesty e, dopo due anni dalla richiesta di protezione internazionale, ha ricevuto un rigetto da parte della Commissione territoriale, la stessa che durante il colloquio individuale aveva detto di essere a conoscenza delle torture subite in Marocco e aveva disposto un accertamento medico legale, che ha confermato le violenze subite.

«Nel momento della decisione, sia le torture sia l’accertamento sono spariti da ogni forma di valutazione, come se non fossero mai avvenute», spiega uno degli avvocati di Dihani, Andrea Dini Modigliani. La decisione non è stata motivata nel merito ma l’attivista è stato ritenuto dal ministero dell’Interno una persona “pericolosa per la sicurezza dello stato”, senza fornire alcun fondamento.

«Le commissioni sono emanazione del ministero dell’Interno», prosegue Dini Modigliani, «ma dovrebbero essere organi che effettuano valutazioni obiettive e imparziali e, nel caso di Mohamed Dihani, non è successo».

L’attivista ha poi scoperto una segnalazione all’interno della banca dati Sis II, il sistema di informazione Schengen di seconda generazione che raccoglie dati sulla tutela della sicurezza pubblica. «L’utilizzo della clausola sulla “sicurezza” consente di non motivare il provvedimento. Anche a fronte di un caso documentato in modo eccezionale, perché Dihani è un caso molto fortunato. Nella sfortuna è in grado di provare tutto quello che gli è accaduto grazie ai rapporti di grandi organizzazioni», spiega l’avvocata Cleo Maria Feoli. È emerso inoltre, spiega Feoli, che le informazioni alla base della decisione provengono da un paese terzo, il Marocco, che «non solo è uno stato autoritario, ma è anche l’agente persecutore» dell’attivista.

La provenienza da un paese di origine sicuro ha permesso di non motivare il rigetto e, secondo la commissione, Dihani «non avrebbe allegato ragioni tali da ritenere che quel paese non sarebbe sicuro per lui», continua l’avvocata, ricordando invece i numerosi rapporti prodotti dalle organizzazioni.

Come già raccontato, le valutazioni dell’amministrazione sono spesso altamente discrezionali in questa materia. Una discrezionalità che però rischia di minare il diritto di difesa di un richiedente protezione internazionale: se la persona non sa quali fonti o documenti giustificano il rigetto, è complicato riuscire a difendersi. Per gli avvocati è evidente «che la Commissione non operi in modo imparziale». Sono fiduciosi nell’operato del tribunale di Roma, ma è l’unico grado di giudizio, dopo l’abolizione dell’appello con il decreto Minniti.

Segnalazione illegittima

A questo si aggiunge che il tribunale di Roma si era già espresso dichiarando illegittima la segnalazione nella banca dati. Secondo i giudici, l’attivista ha il diritto di vedere i documenti alla base della segnalazione e la sua cancellazione. L’avvocatura di Stato ha però impugnato la decisione e si attende il verdetto della Cassazione. «Questo suggerisce che la Commissione non si è confrontata con la pronuncia del tribunale, tradendo principi come quello del buon andamento dell’amministrazione», sottolinea Feoli.

Il protrarsi della decisione per Dihani è motivo di angoscia, racconta a Domani: «Non mi sento più sicuro nemmeno in Italia, soprattutto di fronte alle strette di mani tra i vertici delle istituzioni italiane e alti rappresentanti dello stato marocchino». Il paese, considerato dall’Italia sicuro, sta facendo la stessa cosa con altri attivisti saharawi in diversi stati europei, conclude Dihani.

«La storia di Mohamed dimostra che il Marocco è un paese autoritario, con carceri segrete, e non può essere considerato sicuro», evidenzia Dini Modigliani. E indica la direzione in cui l’Unione europea sta andando, con la recente approvazione del patto sulle migrazioni, aggiunge Feoli: «Abbiamo una lista di paesi sicuri, sempre in aumento, e quindi un potenziale uso discrezionale di questa clausola. Cosa succederà quando l’esternalizzazione delle frontiere sarà anche fisica, in Albania ad esempio? Mohamed è un caso documentato, cosa succederà a chi invece non ha questa “fortuna”?».

