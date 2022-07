Il protocollo aggiornato che raccoglie le disposizioni per la lotta contro il Covid-19 non prevede più l’obbligo generalizzato di usare le mascherine. Saranno le singole aziende a decidere se introdurlo. La scelta spetta al titolare, che individuerà insieme al medico competente «particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezioni individuali, che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili». La raccomandazione di indossare la mascherina vale anche in caso di focolaio all’interno dell’azienda.

L’indicazione di indossare le Ffp2 resta solo nella sanità e nei trasporti, ma impone ai datori di lavoro di mettere a disposizione dei dipendenti le mascherine. Il protocollo individua anche le categorie più a rischio, cioè chi svolge attività «in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibilie il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative».

