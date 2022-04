Per la definizione di Moody’s, quindi, se la Russia non dovesse pagare i due bond in dollari entro il 4 maggio, potrebbe essere dichiarata in default. Per Mosca sarebbe il primo caso, sui titoli esteri, dal 1917. Per il Cremlino, però, la colpa è dell’Occidente che sta costringendo al default il paese con le sanzioni. Il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov, solo qualche giorno fa, aveva promesso che in caso di default la Russia avrebbe avviato azioni legali.