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Si svolge questa mattina l’autopsia sul corpo di Gianni De Gennaro, all’istituto di medicina legale dell’ospedale Careggi, a Firenze. Per assistere all’esame autoptico sono arrivati da Roma anche i Ris e la Polizia scientifica.

L’ex prefetto e capo della polizia è stato trovato morto sabato 21 novembre, nella dependance della sua villa di Fonteblanda, in provincia di Grosseto. Dalle 8 di questa mattina i medici stanno esaminando il suo corpo, per contribuire a chiarire le circostanze del decesso. Secondo le ricostruzioni, De Gennaro si sarebbe tolto la vita con una pistola, nella notte tra venerdì e sabato, orario da stabilire.

La procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. I pm hanno delegato i carabinieri del Nucleo investigativo ad ascoltare tutte le persone che potrebbero essere informate sui fatti, come il custode della villa che ha trovato il corpo senza vita di De Gennaro e ha dato l’allarme. Saranno ascoltati anche conoscenti e amici. Gli accertamenti sono stati affidati ai medici legali Beatrice De Fraia e Andrea Paterna, che si occuperanno di completare le verifiche tossicologiche e tutti gli esami necessari per chiarire l’accaduto. Gli accertamenti autoptici sono seguiti dal professor Marco Di Paolo, dell’Università di Pisa, nominato consulente di parte dalla famiglia dell’ex capo di polizia.

Domani il feretro di De Gennaro sarà esposto dalle ore 9 fino alle 17 nella cappella della Scuola superiore di Polizia, in via Pier della Francesca a Roma. I funerali invece sono confermati per lunedì 30 novembre alle ore 12, nella basilica di Santa Maria degli Angeli, sempre a Roma.

Il memoriale

Prima di togliersi la vita, Gianni De Gennaro ha voluto lasciare un «testamento morale», come da lui definito. Le lettere, datate 20 novembre 2026, sono state pubblicate integralmente dal Corriere della Sera proprio oggi. De Gennaro ha scritto di non aver mai «tradito il giuramento di fedeltà alla Patria», né «chiesto qualcosa» per interesse personale, ma di essersi occupato «di tutti quelli che avevano bisogno del mio aiuto». «Posso ora soltanto chiedere scusa e invocare il perdono di quelle persone che involontariamente ho coinvolto nei problemi che oggi stanno affrontando», conclude.

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