Il Corriere della Sera ha pubblicato la lettera integrale scritta dall’ex capo della polizia il 20 novembre, prima di togliersi la vita. Una missiva che accompagnava l’hard disk, l’oggetto ricercato durante le perquisizioni ordinate dalla procura di Caltanissetta. «Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un “condannato a morte” non può mentire»

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«Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità». Si conclude così la lettera di Gianni De Gennaro, pubblicata integralmente dal Corriere della Sera. L’ex capo della polizia ha affidato queste parole a un foglio in carta intestata, datato 20 novembre, il venerdì prima di togliersi la vita nella sua casa di campagna in Toscana.

La famiglia, dopo la pubblicazione di alcuni stralci in un articolo del Corriere, aveva auspicato in una nota «che la lettera aperta» fosse «resa pubblica nella sua interezza, nel rigoroso rispetto della legge e delle prerogative delle procure che hanno avviato le indagini» sulla sua morte. Ritenendo poi «doveroso» che le missive rivolte «direttamente o indirettamente, ai familiari o alle persone a essi vicine siano trattate con il massimo riserbo e che il relativo contenuto non sia oggetto di divulgazione in alcuna forma, neppure parziale, nel rispetto del lutto».

Il testamento morale

Lo chiama «testamento morale» e accompagnava l’hard disk, «l’oggetto dei desideri», scrive, «che tutti cercano», ma che – per De Gennaro – «non contiene misteri, né segreti, solo risconti di circa 40 anni di quella che è parte della mia vita fatta di sofferenze e amarezze».

E continua: «Ho solo cercato di evitare che fosse acquisito da chi non ritenevo in grado di valutarne il contenuto». Era il supporto che cercavano i carabinieri nelle perquisizioni ordinate dalla procura di Caltanissetta, che aveva richiesto il suo arresto nell’indagine sul depistaggio sul caso Borsellino.

De Gennaro spiega come ha cercato di salvare il contenuto riversandolo «in un apparecchio di nuova generazione», conservando anche il vecchio supporto. «Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un “condannato a morte” non può mentire», continua, ma assicura di non avere mai tradito il suo «giuramento di fedeltà alla Patria» e di aver servito il suo paese «con onestà e lealtà».

Nella missiva riporta poi nomi di persone testimoni di alcune sue decisioni: Enrico Letta che, scrive De Gennaro, potrà confermare la «reticenza ad assolvere alla funzione di Presidente di Finmeccanica»; Giuseppe Conte «può dirvi che ho tentato invano, ma poi ho ubbidito all’ordine, di sottrarmi all’incarico di Presidente della Banca Popolare di Bari»; e infine, Gianni Letta sulla richiesta di ricoprire il ruolo di presidente di Eurolink.

Ricorda poi di aver appreso «in diretta tv» del suo licenziamento dall’incarico di capo della polizia da parte di Romano Prodi. E di non aver chiesto «alcun incarico» se non essere prefetto in qualunque città, «chiedete pure a Giuliano Amato».

Con questi esempi, De Gennaro voleva dimostrare di non aver mai «chiesto qualcosa per me» ma di essersi occupato «di tutti quelli che avevano bisogno del mio aiuto».

Per gli errori commessi, continua, «forse qualcuno imperdonabile, ma sempre e soltanto per assolvere ai miei doveri», De Gennaro ha chiesto scusa, e ammesso di non poterli cancellare, «ma sempre e soltanto per assolvere ai miei doveri».

E conclude: «Posso ora soltanto chiedere scusa e invocare il perdono di quelle persone che involontariamente ho coinvolto nei problemi che oggi stanno affrontando».

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