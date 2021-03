Alle 14 di oggi, venerdì 26 marzo 2021, il presidente del Consiglio Mario Draghi interverrà in conferenza stampa dalla Sala Polifunzionale di Palazzo Chigi per informare i cittadini su una serie di temi: il Consiglio europeo tenutosi ieri con la straordinaria presenza del presidente americano Joe Biden, il piano vaccini in Italia, i nuovi colori delle regioni che saranno annunciati nel pomeriggio e, probabilmente, anche il nuovo decreto Covid-19 in arrivo settimana prossima. Ma dove vedere la conferenza di Draghi in streaming e in diretta tv? Di seguito, tutte le informazioni.

DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV

La conferenza stampa di Draghi è prevista per le 14 di oggi. A quell’ora, sui principali canali tv il palinsesto prevede altri programmi, ma alcuni potrebbero essere interrotti per dare spazio alla conferenza. In altri canali, invece, in quel momento viene trasmesso il telegiornale, che darà quindi la linea a Palazzo Chigi per seguire l’intervento del premier. Ciò che è certo è che la conferenza stampa sarà trasmessa sui canali all news. Basterà dunque sintonizzarsi su SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48), per citarne alcuni.

DOVE VEDERE LA CONFERENZA IN STREAMING

Per chi non sarà in casa a quell’ora, sarà possibile assistere alla conferenza anche in streaming. Ad esempio, sul profilo Facebook di Palazzo Chigi, come anche sull’account Youtube. Ci sono però anche altre alternative: i canali tv che manderanno in onda la conferenza sul nuovo decreto hanno infatti anche la versione streaming. Per chi fosse interessato, basterà accedere (gratuitamente) ai siti internet di SkyTg24, Tgcom24 e RaiNews.

