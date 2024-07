Battute finali del processo per l’omicidio, avvenuto nel luglio 2019, del vicebrigadiere di Somma Vesuviana in servizio a Roma. Nel 2023 la Cassazione aveva annullato per l’americano Elder la condanna a 24 anni, mentre per Hjorth era caduta l’accusa di concorso in omicidio

Battute finali per il processo d’appello bis nei confronti dei due americani, Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, accusati dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, avvenuto a luglio del 2019.

Oggi, mercoledì 3 luglio, le repliche delle parti davanti alla seconda sezione della Corte d’Assise d’appello di Roma. La sentenza potrebbe arrivare già questo pomeriggio qualora gli avvocati degli imputati (Renato Borzone e Roberto Capra per Elder; Francesco Petrelli e Fabio Alonzi per Natale Hjorth) non ribattano appunto alle repliche del procuratore generale Giangiacomo e degli avvocati di parte civile dello studio Coppi. Diversamente la decisione dei giudici slitterà al 10 luglio.

Le tappe

Nel luglio del 2019 il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega viene ucciso a coltellate a Roma durante una colluttazione nell’ambito di uno scambio legato a questioni di droga. I due americani, Finnegan Lee Eder e Gabriel Natale Hjorth, all’epoca dei fatti 18enni, vengono subito fermati e condannati all’ergastolo nel 2021. In appello la riduzione della pena per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Poi la Cassazione che, nel 2023, dispone l’appello bis dopo aver annullato per Elder la condanna a 24 anni con rinvio sulle circostanze aggravanti e sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale e per Hjorth, condannato a 22 anni, l’accusa di concorso in omicidio.

I fatti

Undici le coltellate che portano alla morte il vicebrigadiere 35enne, di Somma Vesuviana, che lavorava da alcuni anni a Roma presso la stazione dei carabinieri a piazza Farnese. Cerciello Rega si era sposato da poco ed era appena rientrato dal viaggio di nozze.

Poi nella notte a cavallo tra il 25 e 26 luglio 2019 l’“incontro” coi due statunitensi in vacanza che finisce nel peggiore dei modi. Secondo le ricostruzioni Elder avrebbe accoltellato Cerciello, mentre Hjorth lo avrebbe aiutato a nascondere l’arma.

I fatti, sin da subito poco chiari, ruotano attorno a una compravendita mal riuscita di cocaina. Gli americani si rivolgono a Sergio Brugiatelli, 47enne di Roma, per avere gli stupefacenti e poi, insieme, incontrano un terzo uomo, un pusher. L’acquisto della droga non va a buon fine e per questo i ragazzi scappano, per ripicca, con lo zaino di Brugiatelli, il quale si rivolge ai carabinieri.

Nel frattempo lo stesso Brugiatelli viene contattato dai ragazzi che gli propongono di avere di nuovo lo zaino in cambio di soldi e cocaina. Sul luogo dell’incontro con i vacanzieri statunitensi c’è però il vicebrigadiere Cerciello, insieme al collega Andrea Varriale. Entrambi sono in borghese, non hanno con loro le armi di servizio (e proprio per “violata consegna”, in quanto disarmato durante il servizio, Varriale verrà indagato dal tribunale militare).

Inizia una colluttazione, Cerciello Rega viene colpito, i ragazzi scappano e vengono arrestati l’indomani. Nelle ore successive all’arresto fa il giro del mondo la foto di Natale Hjorth ammanettato e bendato, in caserma, durante l’interrogatorio.

Per la gestione della situazione si svolge un altro processo militare in cui un carabiniere viene condannato a due mesi con pensa sospesa per “misura di rigore non consentita”. Ora dopo cinque anni da quella terribile notte d’estate romana è pertanto pronto a concludersi il capitolo finale di questa storia.

