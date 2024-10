Il ministro Salvini è imputato per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver trattenuto per giorni 147 migranti a bordo della nave Open Arms nell'agosto del 2019. Intanto a Palermo è in corso una manifestazione della Lega in sostegno di Salvini, presenti anche Valditara, Giorgetti e Calderoli

È cominciata nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo l’arringa dell'avvocato Giulia Bongiorno, difensore di Matteo Salvini nel processo Open Arms dove il ministro è imputato per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver trattenuto per giorni 147 migranti a bordo della nave Open Arms nell'agosto del 2019.

Per la procura di Palermo Salvini, allora ministro dell’Interno, non concesse l'autorizzazione ad entrare in un porto italiano per sbarcare i migranti soccorsi dalla ong spagnola Open Aarms. L’accusa ha chiesto sei anni di carcere per il leader della Lega che questa mattina prima di entrare in aula aveva lanciato un messaggio sui social: «A testa alta, senza paura, per l’Italia e gli italiani».

La difesa

«Il mio sarà un intervento molto documentato: dimostrerò che Open Arms ha avuto innumerevoli possibilità di fare sbarcare i migranti ma ha opposto innumerevoli, innumerevoli, innumerevoli rifiuti. Ha scelto di bighellonare anziché andare nel suo stato di bandiera, la Spagna», ha detto Bongiorno iniziando l’arringa.

«Depositerò una memoria di 296 pagine perché devo documentare che dal 15 al 20 agosto Open Arms aveva tantissime soluzioni di far sbarcare, e non soltanto quelle di cui si è parlato finora. C’è un varco, c'è una porta sempre aperta che ha creato la Guardia costiera. Qual è questa porta? Il varco erano i diritti umani: bastava dichiarare "soffro di insonnia e di stress" e si scendeva. Non una malattia, qualcosa di diverso. Lo documenteremo», ha detto la difesa di Salvini.

«E vedremo anche cosa accadrà dal 18 agosto: Open rifiuta Algeseiras perché troppo distante, le viene proposto di essere scortata da una motovedetta italiana ma rifiuta. Un altro porto, Palma di Maiorca, e lo rifiuta: i migranti potevano, purché andassero con un'altra barca, non Open».

Dopo aver accusato la ong spagnola di aver rifiutato più porti di sbarco, Bongiorno ha puntato sul soccorso in mare, giudicato dalla difesa come non casuale. «Open arms non si è imbattuta casualmente nel barcone coi migranti né a indicare alla ong la barca coi profughi fu Alarm Phone. La verità è che ci fu una consegna concordata perché qualcuno ha dato indicazioni precise a Open Arms molto prima della segnalazione di Alarm Phone che, peraltro, non era corretta». E quindi: «Open Arms stava dirigendosi a Lampedusa e invece improvvisamente cambia direzione e comincia a pendolare in attesa. - spiega - Alle 8 si registra una accostata, un cambio repentino di rotta e alle 8.30 un cambio di velocità. Cosa è accaduto?», si chiede la penalista che ipotizza che la ong spagnola avesse un «appuntamento» per prendere a bordo i migranti.

La scorta al pm

Dopo la richiesta di sei anni di carcere i pm della procura di Palermo hanno ricevuto insulti, minacce e lette intimidatorie. Nelle scorse settimane è stato lanciato l’allarme al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e sono state incrementate le misure di sicurezza. Alla pm Giorgia Righi è stata assegnata la scorta, era l’unica del pool a non essere stata ancora tutelata.

La manifestazione

Nel frattempo in piazza Politeama a Palermo, la Lega ha organizzato una manifestazione in solidarietà di Salvini. Tra i presenti anche il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e quello dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. «Credo di essere un cittadino libero che va dove ritiene di dovere andare. Manifestare la solidarietà a Matteo Salvini credo sia un atto doveroso per chi crede nella sua politica», ha detto ai cronisti Valditara rispondendo sulla sua presenza in piazza.

